Asiel: "El equipo tiene los pies en el suelo"

El Zamora CF ya ha dejado atrás el 9-0 cosechado ante La Granja y solo piensa en la visita al Atlético Astorga de este domingo a las cinco de la tarde. Así lo aseguraron tanto el entrenador, David Movilla, como Asiel, quien dejó claro que la plantilla tiene "los pies en el suelo". "Esos resultados no se dan mucho, son complicados. Nosotros vamos siempre a por los tres puntos y si después podemos mejorar el golaverage, bien". Tanto es así que fue ese 9-0 lo que les permitió recuperar el liderato en detrimento de la Arandina, con quien están empatados a puntos. Ahora ya tienen un nuevo reto en mente. El defensa conoce bien al equipo que tendrán enfrente y está convencido de que a pesar de que se han descolgado de los puestos de play-off, los maragatos no renuncian a nada y "queda Liga por delante" para asaltar el play-off. Respecto al rival, Asiel habló en concreto del máximo anotador del equipo y del Grupo VIII, Roberto Puente, jugador "ante el que no te puedes despistar porque necesita poco para marcar. Es un futbolista muy completo", recordó el extremeño quien, a título personal, está viviendo una temporada positiva y es que cuenta con la confianza del míster prácticamente cada semana.

También el entrenador habló del Astorga, un equipo que "ha demostrado su potencial y en su campo va a estar más cómodo. Es un encuentro de dificultad máxima", comentó David Movilla quien celebró el poder volver a contar con los ánimos de aficionados rojiblancos en un enfrentamiento ante "uno de los equipos más top".

Igual que Asiel, el míster tiene claro que con las jornadas que restan hasta el final del campeonato, los maragatos siguen aspirando a meterse en la fase de ascenso y "tienen plantilla para hacerlo" por lo que los suyos no pueden ni deben levantar el pie del acelerador".

Así, se espera un buen partido, con ocasiones entre dos grandes rivales y el reto del Zamora CF será ser determinante en sus acciones y optimizar las ocasiones de gol, consciente de que lo sucedido en los dos últimos partidos en casa no es lo habitual, algo que los jugadores tienen claro. Para este partido la única duda que tiene el míster es la de Iago, con un problema en la rodilla.