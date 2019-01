La unión, ruta hacia el ascenso

La unión que existe en el Zamora CF se percibe nada más poner un pie en el vestuario rojiblanco. Un ambiente de unión y compañerismo que se refleja en las buenas palabras que tienen unos hacia otros, pero, sobre todo, en la defensa de un mensaje común y que todos llevan a la práctica y es que será juntos como consigan el gran reto de este curso: alcanzar la Segunda División B. Todos son conscientes de que no será tarea fácil y el título de campeón se vende caro en el Grupo VIII y por eso, más allá de los récords que están logrando y los que tienen en el horizonte, prefieren centrarse en sumar tres puntos cada fin de semana.

Así lo exponen dos hombres alejados por muchos metros en el terreno de juego, el portero Jon Villanueva y el delantero David Álvarez, que prefieren no dar importancia a las últimas goleadas cosechadas en el Ruta de la Plata o al hecho de llevar nueve jornadas en casa sin encajar un gol. "Somos un equipo, atacamos y defendemos todos", indicó Villanueva quien quiso tener un detalle con la afición "cada vez más numerosa incluso en los desplazamientos" y que es "una parte importante" de lo que se está consiguiendo.

El meta, ante la posibilidad de batir la mejor marca de encuentros en casa sin recibir una sola diana (junto con Iago), quiso dejar claro que lo importante es "el equipo", en conjunto, y ese es el lema que quieren transmitir. "Si viene el récord, bienvenido, porque algo se estará haciendo bien entre todos? pero lo más importante es intentar estar concentrado los 90 o 95 minutos de partido", un hecho a veces complicado y es que en los últimos compromisos "caseros" apenas ha tenido que intervenir. "No es lógico que pase esto, no hemos tenido estos resultados durante toda la temporada", recordó, pero sí explicó qué hace para estar siempre alerta ante cualquier peligro rival. "Hay que estar comunicándose con los compañeros, radiando movimientos, vigilancia? Estar metido en el partido para cuando toque intervenir hacerlo de manera correcta".

También David Álvarez, que lleva siete goles en dos partidos en feudo propio, no ocultó que a título personal siempre es gratificante tener esos números, pero reiteró que lo que más importa no es quien meta los goles sino "que el equipo se lleva los puntos". "La Arandina y La Segoviana están ahí y no se despegan. Tenemos que sacar todos los puntos posibles porque va a estar muy reñido ser campeón" aunque ahora mismo el delantero solo piensa en el duelo en Astorga de este domingo que va a estar muy disputado y es que ambos destacaron la calidad de los maragatos a pesar de que ahora mismo se han descolgado un poco de los primeros puestos.

David Álvarez sabe bien lo que es luchar por el salto de categoría en el Zamora CF y es que formó parte del equipo que hace tres años lo intentó perdiendo en primera instancia con el Mancha Real y después con el Mutilvera, dos palos que le han llevado a cambiar la forma de afrontar esta campaña. "Yo hasta el ascenso no voy a celebrar nada". "Hace tres años el rival a batir fue la segoviana y ahora también están Arandina y Numancia. En aquella ocasión creo que nos faltó suerte en el play-off, fueron dos palos muy gordos", recordaba el rojiblanco quien cree que tienen un equipo muy "completo y compensado". "Tenemos un equipo que sabe manejar muy bien todas las facetas. Si un día hay que salir con defensa de tres o de cinco, todos tenemos claro qué hacer. Es un equipo con recursos y jugadores versátiles", subrayó.

Del mismo modo Villanueva habló de esa futura fase de ascenso y habló del gran premio de ser primero "y en ello estamos". Pero también dejó claro que no es tarea fácil puesto que "hay que irse a puntos muy altos y trabajamos para eso", siendo conscientes de que existen más aspirantes para ello. Por ello, la filosofía interna seguirá siendo la misma. Movilla les ha hecho cambiar los objetivos por retos, y el siguiente es este domingo en tierras astorganas.