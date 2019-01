Golear como costumbre

Este Zamora CF parece no tener techo. Ayer los rojiblancos firmaban una nueva goleada, en este caso por un más que contundente 9-0 que significa el resultado más amplio de los últimos 50 años de vida (el 10-0 ante el L. Renault fue el 26 de enero de 1969, 50 años y un dia antes). Fue ante La Granja, un recién ascendido que tras un buen inicio en el que tuvo una buena ocasión ante Villanueva terminó por desaparecer, sobre todo en una segunda parte en la que los del Ruta de la Plata sacaron a relucir todo su arsenal.

Con este marcador, el equipo recupera el liderato aunque sigue empatado a puntos con la Arandina, ahora segunda en la clasificación, mientras que la Segoviana es tercera con tres puntos, para cerrar el play-off con el Numancia B, 44 puntos y un partido menos. Lo cierto es que lo de ayer fue un auténtico recital de los locales que se desquitaron del 1-1 ante el Real Ávila de la pasada semana y volvieron a encandilar a la afición con el espectáculo del buen juego y los goles.

Así, entre aplausos, la plantilla del Zamora volvió a regalar goles a una afición cada vez más numerosa y es que parece claro que el buen camino que ha tomado la entidad del Duero en estos últimos meses, está teniendo su recompensa.

El partido no sorprendió. Desde el inicio el Zamora CF quiso mandar y así lo hizo. Con Sergio García liderando el ataque local los rojiblancos sumaban metros ante una Granja que no se amilanaba por hecho de visitar el Ruta de la Plata, aunque terminaría por sufrir en demasía, sobre todo por la lesión de uno de sus jugadores, Mateos. Con descaro, los segovianos encararon en un par de ocasiones a Jon Villanueva en el primer cuarto de hora pero ahí se quedó todo su recital en ataque para terminar siendo un muñeco en manos de los locales. El Zamora fue creciendo con el paso de los minutos y creando hasta que Murci, tras un pase de la muerte de Coque, hacía el primero de la tarde. El dominio local fue subiendo con el paso de los minutos, y el mismo '9' tuvo en sus botas el segundo pero no fue él, sino Sergio García, tras una buena jugada personal, quien puso el 2-0 en una primera parte en la que lo más destacado fueron las rotaciones, o probaturas, que puso sobre el césped David Movilla sobre todo la de situar a Garban en el lateral derecho dando descanso a Chete, y devolver la titularidad a Pipi y Murci.

Las pocas oportunidades de La Granja se esfumaron tras el descanso y es que la segunda parte fue un absoluto monólogo rojiblanco que rápidamente "mató" el partido. Desde que el balón volvió a rodar el Zamora tomó la batuta y sometió a su rival con un David Álvarez que firmó un triplete en menos de veinte minutos para poner un demoledor 5-0, demostrando el buen momento que atraviesa tras un inicio de temporada en la que le costó encontrar su mejor forma. No fue el único que quiso unirse a la fiesta y las ocasiones se multiplicaban. Sergio y Asiel también pudieron ampliar el marcador pero fue Murci, a pase de Dani Hernández, quien logró el sexto de la tarde. Ya estaba todo dicho, una nueva goleada en casa y el liderato de nuevo bajo el brazo pero los rojiblancos todavía tenían arsenal en la recámara. Los de David Movilla siguieron apretando con los visitantes absolutamente fuera del encuentro y deseando que llegara el pitido final. Un disparo de Dani Hernández hizo subir el 7-0 al electrónico del estadio; para que poco después Murci firmase su triplete y David Álvarez aún tuvo tiempo para poner el 9-0 que supone la mayor goleada del Zamora en los últimos 50 años de vida. Todo un récord para una plantilla que quiere seguir haciendo historia. La próxima semana llega otro partido clave, la visita al Astorga, donde deben seguir demostrando su gran momento.