Guille: "Tenemos mucha ilusión por ganar fuera"

El MMT Zamora prepara su segundo desplazamiento consecutivo en el que intentará derrotar al Sant Martí para sacar el mal sabor de boca de la abultada derrota encajada la pasada jornada en Sagunto. Se trata de un rival humilde que ha sumado las mismas victorias, cinco, que el MMT Seguros aunque figura en la clasificación cuatro puestos por debajo del equipo zamorano con dos puntos menos y a otros tantos de los puestos de descenso.

Sobre el partido de Sagunto, el zamorano Guille reconoció ayer en rueda de prensa que "la derrota fue bastante dura, no nos vamos a engañar. Fue un partido contra un gran equipo en el que no supimos estar a la altura. Empezamos más o menos bien y el marcador estuvo igualado durante los primeros minutos pero luego nos fuimos del partido en un par de acciones y no fuimos capaces de volvernos a meter", aunque reconoció que "durante la semana hemos entrenado más fuerte, con ganas y con mucha ilusión de volver a ganar un partido fuera de casa para romper la larga racha en la que no ganamos ninguno fuera. Y a ver si contra Sant Martí puede ser ese partido que necesitamos.

El de Sagunto es un partido para olvidar: "Hay que hacer borrón y cuenta nueva, seguir trabajando y ya les cogeremos a la vuelta". El jugador zamorano, pese al puesto en la clasificación que ocupa el próximo rival, recuerda que "no hay ningún rival sencillo en esta liga pero, a priori, puede ser asequible porque ya les ganamos aquí en casa y si se da la misma dinámica podría ser un partido similar. Nosotros seguimos trabajando para poder conseguirlo y ese será nuestro objetivo".

Guillermo reconoció además que el equipo ha notado el regreso de los jugadores que han estado en el Mundial de Balonmano con sus selecciones: "Se nota, sobre todo, en el sector de los extremos y en la portería. Jaime y Cubillas han tenido que jugar muchos minutos en cada partido y lo notaban en la fatiga al final, sobre todo".

Por su parte, el entrenador, Leo Alvarez explicó en la rueda de prensa a propósito de las reflexiones que ha hecho el equipo tras la derrota en Sagunto que "fue el peor partido de la temporada. Intentamos hacer muchas cosas, no salían, cuando lo hacíamos bien, paraba el portero y se creaban contraataques de ellos con goles fáciles. Y en cuanto se fueron en el marcador, no supimos mostrar la actitud competitiva para intentar recortar el resultado y acercarnos lo máximo posible. El lunes parecía que íbamos a pasar una semana dura después de esta derrota, pero yo creo que se ha pasado ya del lamento a afrontar los entrenamientos con muchas más ganas por competir que otras semanas". El entrenador pistacho recalcó también que "tenemos que ser capaces de competir fuera, de jugar a gran nivel y a ver si podemos conseguirlo este sábado".

Respecto a los jugadores que han estado en el Mundial, Alvarez explicó que "han venido con bastante carga, han jugado muchos partidos y con poco descanso. Les hemos dado dos días de descanso y a ver si nos pueden dar esa competitividad que traen del Mundial para el partido del sábado".