Eldebrink no jugará contra Quesos El Pastor

Los servicios médicos del CB Perfumerías Avenida informaron ayer que, tras las exploraciones y pertinentes pruebas realizadas a la jugadora del Perfumerías Avenida Elin Eldebrink, "presenta lesión muscular (rotura fibrilar tipo II) en la inserción distal del gemelo interno".

Según las estimaciones, "el tiempo de recuperación dependerá de la evolución pero no será inferior a as 3-4 semanas" por lo que la escolta sueca no podrá jugar el próximo sábado el partido de Liga DIA contra el Quesos El Pastor en el Pabellón Angel Nieto.

Elin Eldebrink se tuvo que retirar lesionada el pasado sábado, en el transcurso del partido ante Cadí La Seu, en una acción fortuita en la que ella sola sintió el dolor en su gemelo. Hasta ese instante, Elin estaba siendo una de las más destacadas, cuajando un gran partido con 14 puntos (incluido 4 de 4 en triples).

Por otra parte, Ángel Fernández Julià y Pedro García Rosado serán primer y segundo entrenador, respectivamente, del Nissan Al-Qázeres Extremadura, después de que Jesús Sánchez y Tomás Bravo dejaran estas funciones de mutuo acuerdo con el club que milita en la Liga Dia, máxima categoría nacional del baloncesto femenino.

El club ha comunicado que se ha llegado a un acuerdo con Ángel Fernández Julià para hacerse cargo del equipo durante el resto de la temporada, tras no alcanzar un acuerdo con el gallego Chiqui Barros que era el candidato de la prensa extremeña para este puesto.

Fernández (6 de agosto de 1963) tiene una dilatada experiencia entrenando equipos como el Ros Casares de Valencia, donde también ejerció como director deportivo, y además dirigió durante 19 años la cantera del Valencia Basket.

En el año 2015, trabajó como seleccionador absoluto de la Selección Femenina de México, que se proclamó campeona de la COCABA (Confederación Centroamericana de Baloncesto).