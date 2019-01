El MMT Seguros, muy lejos de su nivel

El MMT Seguros Zamora se llevó una derrota sin paliativos (37-22) en su desplazamiento a Sagunto. En el enfrentamiento entre los dos equipos descendidos esta temporada, fueron los anfitriones los que se llevaron el gato al agua sin demasiadas complicaciones y es que el Balonmano Zamora prácticamente tan solo aguantó los primeros minutos de contienda en el "Ovni", merced a Octavio; sin bien en la segunda parte no disputó muchos minutos. A partir de esos primeros minutos de igualdad, los errores en ataque y las facilidades defensivas dieron rienda suelta a un Fertiberia Puerto Sagunto que pronto dejó el partido decantado y acabó siendo el más plácido en los disputado en la presente campaña. Los zamoranos acudieron con la ilusión de mejorar la imagen que venían dando lejos del pabellón Ángel Nieto, pero sobre todo echaron de menos la ausencia de sus internacionales: el chileno Ceballos, el argentino Ramiro y al meta Barrientos, también de Chile, sin olvidar a Jortos cuya ausencia también se deja notar semana tras semana. En este sentido, el cuadro local tampoco contó por lesión con el internacional júnior, Iván Montoya, aunque en su caso la ausencia no se notó tanto. Con este resultado, unido al resto de marcadores que ha dejado la jornada, los pistacho bajan un escalón en la clasificación y se colocan novenos con los mismos 14 puntos.

Además, también se han vuelto a poner de relieve los problemas que el equipo sigue presentado en sus desplazamientos y ayer, a pesar del buen arranque que sí se pudo ver, fueron incapaces de mantener el ritmo y aguantar el envite que les presentaba su rival. El equipo tendrá una nueva oportunidad de mejorar enteros lejos de su feudo la próxima semana y es que los de Leo Álvarez y visitarán a Sant Marti.

El enfrentamiento comenzó con igualdad, con dos defensas cerradas y con cambios ataque defensa. Ambos también intentaron jugar rápido y en esos primeros minutos con juego posicional con bandadas de Octavio que, tanto en la dirección del juego como en la anotación, se echó al equipo a su espalda. Los pistachos hicieron el primer gol y se pusieron 3-4, pero a partir de ahí prácticamente se le acabó la energía, porque un parcial de 5-0 (13-2 al descanso) provocó la rotura del partido para los locales.

Leo Álvarez, el míster del BM Zamora, a los veinte minutos de encuentro ya había metido en pista a todos sus jugadores en busca de dar con la tecla, pero se le resistió. Y es que además de con todos sus jugadores estaba jugando de todas las maneras, por momentos con siete atacantes, pero ni por esas; porque además no aprovecharon sus superioridades.

El Puerto, con un entonado Bruixola y aprovechando los fallos rivales, fue ampliando la diferencia hasta ponerse 19-8 al descanso.

Tras el paso por los vestuarios, la imagen del MMT Seguros Zamora no mejoró y su técnico aprovechó la situación para dar minutos a jugadores menos habituales -igual que hizo el Puerto-. Muestra de ello fueron los pocos minutos de que dispuso Octavio, pese a la buena primera parte. Los anfitriones gozaron de varias contras cómodas que les permitieron ir ampliando la brecha ante los Guerreros de Viriato, que intentaron abrir la defensa y luego plantear más presión. Por momentos el partido se volvió un corre calles (ataque gol), pero ni siquiera con un Sagunto relajado el Balonmano Zamora fe capaz de reducir la desventaja que llegó a la máxima diferencia con el (37-20) hacia el final. Pese a ello, jugadores como Maiden, con mucha movilidad, y Guillermo García no bajaron los brazos hasta el final y ofrecieron muy buena imagen en el plano personal. Precisamente una imagen que no pudo mejorar el MMT Seguros Zamora.

Este resultado deja al conjunto zamorano sin poder acercarse a la cabeza de la clasificación y sus esperanzas pasan por el retorno de los internacionales.