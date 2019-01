En busca de "venganza"

Aunque el entrenador del Zamora CF no quiere oír hablar de la palabra "revancha", quien más y quien menos en el club rojiblanco lleva meses esperando el encuentro de esta tarde. El equipo rojiblanco visita esta tarde (17.00 horas) a la única plantilla que les ha superado esta temporada, la del Real Ávila, que se impuso por un resultado de 2-3 en el Ruta de la Plata allá por la segunda jornada. La situación actual es buen distinta y es que los zamoranos han dejado atrás las dudas del comienzo de campeonato para alzarse en el primer puesto de la clasificación y ser uno de los conjuntos más temibles. Así, los de David Movilla afronta este encuentro con un extra de motivación y con ganas, con muchas ganas de sumar tres puntos y cerrar una vuelta completa sin derrotas. Para lograr su cometido deberán superar a unos contrincantes a los que no les falta calidad y que ansían regresar a los puestos de play-off que abandonaron hace algunas semanas. Entre los jugadores, además, está Jesús Garretas, central zamorano y exrojiblanco que estuvo muy cerca de volver a su Zamora este pasado verano.

Una vez más, David Movilla pedirá a los suyos que muestren su mejor versión y es que cree que de lo contrario no conseguirán sumar un nuevo triunfo en su casillero. En cuanto a las ausencias, y a falta del entrenamiento de hoy por la mañana, el técnico tiene a todos sus hombres disponibles, aunque no quiso dar ninguna pista sobre si introducirá, o no, muchos cambios respecto al último encuentro en casa.

En este partido, además, la plantilla estará arropada por sus aficionados y es que la 'Caravana de la Ilusión' del Zamora CF ha vuelto a contar con un amplio respaldo y serán tres los autobuses que se desplacen a tierras abulenses.