Al borde del abismo

El Quesos El Pastor encajó ayer una derrota durísima y no solo por sufrirla a un solo segundo del final, sino, sobre todo, porque se producía ante un rival directo por la permanencia al que este triunfo le da vida. El equipo naranja jugó un buen partido ayer en Ferrol, tuvo a su rival casi siempre a su merced, pero el mundo se le vino abajo en el último minuto en el que dejó a su rival que se le subiese a las barbas. Todo parecía resuelto a falta de 8 segundos con dos puntos de ventaja para las zamoranas, pero un triple inverosímil de la americana Coleman le daba al Baxi su tercera victoria de la temporada, una sola menos que el Quesos El Pastor que, como consuelo, ha logrado defender el basket average que puede ser trascendental al final de la Liga.

El Zamarat llegó ayer a Ferrol con el mal sabor de boca de la última derrota en la que su juego no fue nada bueno y además, con el impacto de la baja de Ameryst Alston que dejó el equipo en el que no consiguió ofrecer el juego que de ella se esperaba. Fran García había realizado unas declaraciones muy fuertes tanto contra el juego de su equipo como pidiendo refuerzos para una plantilla que los necesita. Y el equipo naranja reaccionó positivamente cuajando un buen partido al que, sin embargo, le sobraron los últimos segundos.

Afortunadamente, otro de los equipos invitados a la lucha por la permanencia, el Sant Adriá también perdió ayer y se mantiene por debajo del Quesos El Pastor igualado a tres victorias con Baxi, y habrá que esperar a ver qué ocurre esta mañana en el Bembibre-Mann Filter en el que se enfrentan otros dos conjuntos que luchan por escaparse de los puestos fatídicos de la clasificación.

Ayer, en A Malata, el Quesos El Pastor demostró desde los primeros compases del encuentro que se iba a tomar un en serio el partido contra el Baxi en el que se jugaba el dar un paso importantísimo hacia la permanencia y el 0-7 hablaba a las claras de sus intenciones. Laura Quevedo demostraba ya desde el comienzo del encuentro que ayer tenía un buen día y junto a Chelsea Nelson, una jugadora muy cuestionada por el entrenador, protagonizaban el primer despegue zamorano con el 5-15 que aparecía en el marcador a los 7 minutos de juego y que obligaba a Sandra Prieto a solicitar su primer tiempo muerto.

La entrada de Marina Delgado como base en el equipo ferrolano no fue el rebulsivo esperado y el primer cuarto se cerraba con un claro resultado para el Zamarat (9-18).

Quevedo seguía acertada y la ventaja zamorana no paraba de crecer hasta el 14-28 que firmaba Ainhoa López con un triple marca de la casa. Pero los habituales minutos de descanso de Sandra Stanacev en el segundo cuarto no le sentaron bien al Quesos El Pastor que veía como su rival se recuperaba de su atasque anterior y a base de triples no sólo empataba a 30 puntos, sino que se ponía por delante con otra canasta de tres puntos de Cabrera que, afortunadamente, fue contrarrestado por un "2+1" de Nelson.

El Zamarat se recuperó del 11-0 encajado antes del descanso y afrontó el tercer cuarto de nuevo con un gran acierto y, tras más de dos minutos sin moverse el marcador, llegaban sendos triples de Ainhoa y Quevedo que ponían a las zamoranas ocho puntos arriba, una ventaja que se mantendría hasta el 43-51 del minuto 28. Siguió mandando el Zamarat con 45-54 al comienzo del último cuarto y parecía que la victoria naranja estaba asegurada con el 49-58 a falta de tres minutos para el final.

A falta de dos minutos para el final, dos faltas del Quesos El Pastor permitieron a Ferrol acercarse a 56-60. No hubo réplica zamorana y Patricia Cabrera aprovechaba para acertar con su cuarto triple (59-60) con solo 30 segundos por delante.

Sasndra Stanacev pudo sentenciar pero solo acertó con un tiro libre que suponía el 59-61. Baxi pidió tiempo muerto para preparar una jugada y Coleman acertaba desde más de ocho metros, con Tamara Seda encima y cayéndose hacia atrás para dar la puntilla al Quesos El Pastor que todavía tuvo un segundo para que Nelson no acertase por muy poco en un lanzamiento postrero.