¿Un nuevo pabellón para la ciudad?

Hace años, en la etapa de crecimiento económico previa a la crisis, se planteó la posibilidad de construir un pabellón multiusos con piscina para dar respuesta a las necesidades que empezaba a tener la ciudad. Está obra cayó pronto en el olvido, aunque no fue así para quienes sienten hoy la necesidad de contar con un espacio más adecuado: "Precisamos de una instalación de cabecera mejor. No puede ser que el año pasado, en partidos de Asobal, se quedara gente fuera porque no cabía en el recinto", señaló Iñaki Gómez, que apeló también al impulso del CB Zamora, que está "apretando fuerte" y que si llegase a estar en la tesitura de subir más categorías podría verse obligado a renunciar a su plaza al carecer de un lugar de juego adecuado a las exigencias de la competición. De hecho, la propia Copa LEB Plata que se jugó en Alicante no podría haberse disputado ya en el vetusto Ángel Nieto.