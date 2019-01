"Tenemos que ganar en casa y fuera"

El jugador del MMT Seguros Miguel Magariño declaró ayer en rueda de prensa respecto a la victoria conseguida en la pasada jornada por el equipo zamorano que "es una victoria que necesitábamos y más con las bajas de los que están en el Mundial pero al final, el equipo se rearmó lo suficiente en un partido muy complicado y conseguimos sacarlo adelante".

Magariño explicó contestando a preguntas de los periodistas que "la Liga está muy igualada, puedes ganar donde sea pero también perder. Ahora nos toca ganar en casa y perder fuera, esperemos que esta dinámica cambie y ganemos tanto en casa como fuera". El jugador cree que el equipo tiene que mentalizarse de que "el factor cancha no nos tiene que perjudicar. Tenemos que tirar con lo que tenemos juguemos donde juguemos".

Tras superar una larga lesión, Magariño ha vuelto a disfrutar de minutos con el MMT: "Ya no me falta mucho para alcanzar el cien por cien, aunque me queda recuperar un poco de fuerza y de condición física pero creo que en una semana o dos estaré de nuevo a tope". Sagunto es una cancha difícil, pero también debe de ser muy motivante para los jugadores del MMT Seguros por la gran rivalidad que existe desde hace tiempo entre los dos equipos: "Es un equipo con el que hemos compartido competición en Asobal, que ha descendido igual que nosotros, tienen las mismas ganas o incluso más que nosotros de conseguir la victoria para mejorar en la clasificación pero nosotros tenemos que cumplir nuestro papel allí, hay que intentar sacar la victoria y traernos los dos puntos para casa".

Por su parte, el entrenador Leo Alvarez señaló ayer que "el equipo está bien, cogiendo ganas de competir y de hacerlo bien fuera, estamos entrenando un poco mejor ya que al final del año pasado. Tradicionalmente hemos jugado bien en Sagunto y a ver si podemos conseguir algo más", explicó el entrenador del MMT Seguros.