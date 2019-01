"Buscamos un lateral pero no nos vamos a precipitar"

El Zamora CF tiene dos semanas por delante para encontrar un lateral derecho específico que cubra la marcha de Dani Mateos, aunque, tal y como confirmó el director deportivo, no van a precipitarse en su decisión. César Villafañe expuso ayer en rueda de prensa la situación que se ha vivido en la entidad rojiblanca alrededor de Dani Mateos y aseguró que "hablamos con él y le dijimos la situación que iba a tener en el equipo", indicó que secretario técnico quien confirmó que en un primer momento la idea era cubrir la ficha sub-23 pero tras analizar el mercado sí indicaron al zamorano que tal vez iban a tener que utilizar su plaza y es que cuando le hicieron contrato el 14 de noviembre fue solo hasta final de la primera vuelta. Ese hecho precipitó la salida del defensa que buscó acomodo y minutos fuera del club del Duero, y que finalmente lo encontró en el Borja de Zaragoza donde ayer comenzó a entrenar.

Ahora el Zamora CF busca sustituto, pero "no vamos a firmar por firmar" y es que no quieren bajar el nivel que tiene el grupo. "No nos queremos precipitar porque es una decisión importante, el que venga tiene que aportar".

Lo que sí quiso agradecer Villafañe (como posteriormente lo hizo David Movilla) fue la buena actitud de Mateos y su disposición a favor de la entidad en todo momento. Así las cosas, en el Zamora sí comentaron que no está en su pensamiento llevar a cabo nuevas cesiones e insistieron los responsables en que "ningún jugador nos ha dicho que quiera irse". En concreto, el director deportivo habló de los Sub-23 y comentó que en su mayoría "están teniendo buenos minutos y están aportando"

Mientras, en la entidad están satisfechos por la respuesta que una vez más está teniendo la iniciativa "Caravana de Ilusión" y es que los aficionados ya han completado el segundo autobús para desplazarse a Ávila. Habrá que esperar para ver si consiguen llenar el tercero en las próximas horas.