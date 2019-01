Los hermanos Hernández entran en el "top 50"

La benaventana Sara Yusto alcanzó un meritorio puesto 33º en la carrera Elite y Sub 23 del Campeonato de España de Ciclocross que se disputó el domingo en Pontevedra. Esta carrera era su debut en la categoría sub 23 en una temporada en la que no ha preparado el ciclocross ya que se encuentra centrada definitivamente en la bicicleta de montaña. Yusto entró en el puesto 18º de la categoría sub 23 en la que se proclamó campeona Luisa Ibarrola la que ha sido su gran rival en las categorías inferiores estos años.

En tercera posición absoluta, y como mejor sub23, cruzó la meta una sensacional Luisa Ibarrola, que ha superado en su batalla particular a Paula Díaz, que fue cuarta y plata en su categoría. El podio sub23 lo completó Sofía Rodríguez que, tras una notable actuación, terminó en quinta plaza global.

Aida Nuño sumó en Pontevedra su séptimo nacional de ciclocross para convertirse en la ciclista con más títulos en la historia de la especialidad. Por su parte, Felipe Orts ratificó su superioridad en la carrera élite masculina. El ciclista del Delikia-Ginestar conquistó su primer nacional mediante una portentosa exhibición; mientras que Aida Nuño se lo jugó al sprint con su principal adversaria, Lucía González.

El Nacional se disputó en un circuito divertido, de mucha fuerza, con largas rectas, y una longitud de 3.400 metros, con dos obstáculos de escaleras y tablones.

La representación zamorana en Pontevedra la completaron los corredores del club Zamora CX. José Antonio Hernández fue el mejor en la categoría Master 40 que tuvo una parrilla de salida de más de 160 corredores que protagonizaron una auténtica "batalla" en los primeros compases de la carrera, con grandes "atascos' tras superar la recta de asfalto de la salida. José Antonio Hernández protagonizó una gran carrera en la que fue de menos a más entrando en una meritoria 48ª posición. Más rezagado terminó Roberto Alvarez, en la posición 89ª.

En categoría Master 40 B (45 a 49 años) Rubén Hernández alcanzó la posición 42ª realizando una completisima carrera.

En Master 30 corrió Luis Santos y entró en meta en el puesto 58º de la categoría 30 B ( 35-39 años ).