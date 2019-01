El CR Dragones, campeón regional en infantil y cadete

Tres récords territoriales, dos en la categoría infantil y una en la cadete, se batieron en el Campeonato de Castilla y León y la II Jornada de Liga Nacional infantil y cadete de salvamento y socorrismo que se celebró en la piscina Los Almendros de Zamora con presencia de 186 socorristas de 9 clubes de la Comunidad.

El C.D. Salvamento Dragones se proclamó campeón de salvamento y socorrismo autonómico en las categorías Infantil y Cadete al conseguir en la clasificación general por categorías 321 y 448 puntos, respectivamente. En Infantil le sigue el Club Salvamento y Socorrismo Benavente con 286 puntos y el Club Deportivo Oca SOS con 282. En cuanto a la categoría cadete, al club zamorano le sigue el Club Deportivo Unión Esgueva SOSVA con 378 puntos y en tercera posición el Club Aqua SOS con una puntuación de 367.

Respecto a la clasificación general por categoría y sexo, en la categoría infantil femenina los tres primeros clasificados son el C.D. SOS La Bañeza, C.D. Oca SOS y C. Aqua SOS; y en la categoría masculina el primer puesto lo ocupa el C.D. Unión Esgueva SOSVA por delante del C.D.S. Dragones y el C.D.S. León.Dragones vence en la clasificación cadete masculina, siendo segundo el C.D. Unión Esgueva SOSVA y tercero el C. Aqua SOS. Por último, en la categoría cadete femenina, logra la victoria el C.D. SOS La Bañeza y le siguen el C.D. Oca SOS y el C. Aqua SOS. Los tres récords los batieron Berta Arévalo Velasco, C.D. Oca SOS, Diego Corcoba Gil, C.S.S. Benavente, en la prueba infantil de 100 metros remolque de maniquí con aletas, mejorando el tiempo anterior de 1'10''89, con un registro de 1'10''25; y Diana Turrado Álvarez, del C.D. SOS La Bañeza.