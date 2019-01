Movilla destaca el hambre y la humildad de su equipo

David Movilla estaba más que satisfecho con una goleada de estas dimensiones, y puntualizaba que el partido "no se había puesto de cara, sino que lo hemos puesto nosotros de cara". Sobre el encuentro en concreto puso en valor la eficacia que habían mostrado los suyos, algo que otros días había fallado. "Otras semanas el nivel de acierto ha sido menor y hoy (por ayer) sí lo hemos tenido. Incluso ha habido paridos en los que hemos creado más". Con todo, el técnico comentó que "me voy satisfecho por el resultado, por la victoria y por la humildad y respeto que el equipo ha demostrado hacia el rival, y eso se hace jugando de la misma manera y sin florituras". También estaba contento el entrenador por el nivel de concentración demostrado por los suyos, y puso en valor "el hambre, la ambición" de su equipo que no bajó los brazos. No obstante, además de reconocer que su rival acudía con bajas, sí insistió en que son tres puntos y ya hoy toca pensar en el Real Ávila.