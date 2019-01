Mann Filter gana a Gipuzkoa y supera al Quesos El Pastor

El Spar Citylift Girona ganó este domingo por 71-85 en la cancha del penúltimo, el Snatt's Sant Adrià, para mantenerse como líder de la Liga Dia femenina de baloncesto, con los mismos puntos que el segundo, el Perfumerías Avenida salmantino.

El equipo gerundense se impuso en el Pabellón Municipal Marina Besòs con 22 puntos, 6 rebotes y 24 de valoración de la brasileña Nádia Colhado.

El Perfumerías Avenida se situó el sábado como líder provisional tras arrollar a domicilio al Nissan Al-Qázeres Extremadura (42-73).

También ayer, el Mann-Filter Casablanca, que llevaba tres derrotas consecutivas, tomó aire al superar por 67-53 a un IDK Gipuzkoa muy mermado por la bajas y que no gana desde la duodécima jornada. El equipo zaragozano supera en la clasificación al Quesos El Pastor que figura igualado a once victorias con Bembibre al que supera de momento por el basket average general.

Quesos El Pastor acumula dos derrotas seguidas, mientras Bembibre ha ganado sus dos últimos partidos y ambos disponen de una victoria de ventaja respecto a los puestos de descenso que marca Sant Adriá con el que el Zamarat tiene un basket average particular muy beneficioso.

En estas circunstancias, el partido de la próxima jornada que el Quesos El Pastor jugará en Ferrol, último clasificado, se presenta como fundamental para que el equipo gallego se consolide en una de las dos plazas de descenso y al tiempo para que el equipo naranja vuelva a tomar un respiro tras los últimos reveses encajados.

También se presenta como trascendental el enfrentamiento en Zaragoza entre Mann Filter y Bembibre del que saldrá beneficiado el Quesos El Pastor gane quien gane y todavía más si las de Fran García se imponen al Baxi ferrolano. Por su parte el Sant Adriá no lo tendrá nada fácil ya que visita a un IDK Gipuzkoa que acumula tres derrotas seguidas y necesita volver a sumar si no quiere ver peligrar el puesto de play off que había alcanzado con suficiencia.

En la parte alta de la clasificación se presenta muy interesante el Girona-Valencia, mientras Perfumerías Avenida no debería de tener problemas para imponerse a un Cadi La Seu, cuarto, pero lejos de las salmantinas en nivel de juego.