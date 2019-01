"El equipo supo defender con intensidad"

"Estoy contento porque el equipo ha jugado a gran intensidad defensiva durante los sesenta minutos y en ataque ha hecho un buen balonmano", señaló tras el encuentro un Leo Álvarez que consideró la victoria "más difícil" de lo que pudo parecer. "En esta liga no hay nada fácil y más tras un parón en el que no sabes como vas a rendir o si tu rival te va a sorprender con cosas nuevas", explicaba, recordando que había pedido a sus hombres "intensidad para no dejar jugar cómodo" a Cisne BM y así dominar el encuentro. Aun así, el entrenador del MMT Seguros pudo ver errores como los ocurridos en la primera parte cuando "el equipo no supo matar el encuentro". Fallos que se buscarán mejorar tras lograr una victoria "importantísima" tanto "por el hecho de ser en casa" como por haberla logrado ante "un rival directo". "Ahora, a pesar fuera", concluyó el leonés.