"El objetivo es crecer y asentar unas bases sólidas"

El vigente campeón de invierno, el Desguaces Casquero, retoma la competición en el pabellón de La Rosaleda, enfrentándose a uno de los dos conjuntos que en la primera vuelta lograba doblegar a los benaventanos imponiéndose por 4 a 2 en el primer partido de liga y nuevamente se verán las caras a partir de las 19 horas. Antes del comienzo de esta segunda vuelta el técnico Chema Sánchez analiza la situación y el momento del equipo, así como los objetivos que se marcan hasta el final de temporada.

–¿Cómo ha encontrado a la plantilla a la vuelta de este periodo de descanso?

–Hemos hecho seis sesiones de trabajo y un amistoso, y bueno pues el equipo sigue en esa búsqueda de identidad y construyéndose sobre las bases del trabajo y de la humildad, qué es lo que tiene que caracterizar el día a día de este grupo, pero con muy buenas sensaciones porque el compromiso y la actitud de todo el grupo es inmejorable con gran concentración intensidad, además todo el mundo viene a entrenar todo el mundo se vacía encima de la pista y eso es para mí pues muy loable y es lo de quiero.

–A partir de ahora, ¿cuál es el objetivo del equipo?

–Creo que ahora no tenemos que marcar ningún objetivo a largo plazo porque volveríamos a caer en el error que ha caído Benavente las anteriores, no es un discurso ventajista, sino lo que yo creo que es realista. Tenemos que seguir con esa filosofía del partido a partido, tenemos que evaluar lo que no se ha venido bien en la primera vuelta porque se lo que tenemos que potenciar y reforzar para seguir compitiendo. Entiendo que la afición de Benavente esté ilusionada con el proyecto y evidentemente para eso estamos trabajando, y nosotros estamos ilusionados, pero el proyecto es el día a día, porque el equipo sigue forjándose una identidad. Para mí era un equipo cuya identidad, era correr para adelante y ser vertical y poco más. Ahora le hemos dado muchos matices a nivel competitivo a nivel táctico, incorporando incluso a nivel de sesiones de vídeo a niveles de "scouting" a nivel de charlas y a nivel de disciplina interna, aspectos se le van dando toquecitos y se va esculpiendo. Hay que tener paciencia y tranquilidad, pero está claro que hemos demostrado que podemos ganar a cualquiera y también tenemos la capacidad de perder con cualquier rival de la categoría. El objetivo es seguir sumando de tres en tres seguir creciendo y seguir asentando unas bases sólidas deportivas que permitan que el equipo pueda competir con los mejores de los en los puestos de arriba.

–Este año el equipo ha ganado en pistas que nunca lo había hecho o ante rivales a los que nunca se les había ganado.

–Efectivamente en esta primera vuelta pues se han roto, no sé como llamarlo, algunos maleficios o alguno está muy solo algunas dinámicas negativas que llevaba arrastrando el Atlético Benavente las últimas campañas. Este año sea que tenemos una muy buena plantilla es muy competente aparte de los Charlie y Malaguti , Joselu, también estaba Ángel Sánchez, Chuso, Zorro o Jorge, todos grandes jugadores. Me parece que está es muy buena plantilla también pero que la diferencia está en que buenos resultados del equipo se ha forjado en base a tres criterios para mí muy importantes, uno sería que no ha mostrado la endeblez defensiva de campañas anteriores, mejora en acciones a balón parado, el equipo va madurando lo va entendiendo mejor como se tienen que jugar a terminar situación del partido, va leyendo mejor estos micro partidos dentro de los partidos y como hay que jugarlos, entonces bueno a nivel defensivo del equipo a cosechar los números muy buenos que es lo que le está permitiendo el competir y el y el alcance nacional . Luego, a nivel ofensivo, que sería el tercer plano la pegada que se tiene pues arriba tenemos a Charlie a Malaguti, este año refuerzo de Sergio Hernández, y que ayuda mucho en plan ofensivo y que desahoga ahora mismo tenemos a Ángel un muy buen nivel en banda.

–En cuanto al rival de esta jornada Xove FS, con el que se perdía en el partido de inicio de temporada por 4 goles a 2 en su campo. ¿Un maleficio más a romper?

–Tenemos enfrente efectivamente para mí y junto con O Este una de las de las dos o tres mejores plantillas de la Liga con jugadores con experiencia en categorías superiores. Caso de Juanpe, que tiene experiencia Primera División ,chicos que han estado en Segunda División también como Sergio y son jugadores que en banda tiene mucha habilidad y también pegada, es el único equipo de la categoría que tiene cuatro zurdos, que te da la posibilidad de poder trabajar muchos aspectos tanto del balón parado como la salida de presión. Me parece un equipo que sobre todo es muy completo porque tiene un buen ataque posicional tiene jugadores que hacen daño por banda y de pegada a balón parado un equipo potente y luego tengo una defensa bastante agresiva media pista y a veces también alta presión ante con lo cual me parece un rival repito, así como la fortaleza de su portería y además encabezado por un gran entrenador como es Javier Pardeiro que también tiene mucha experiencia en Primera División.