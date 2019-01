El MMT Seguros busca su primer triunfo del año

El MMT Seguros regresa a la competición y lo hace en casa. El equipo pistacho recibe a partir de las 17.00 horas a Cisne, plantel que llega quinto clasificado y con 16 puntos, cuatro más que los de Leo Álvarez que esperan volver a demostrar su potencial en feudo propio y escalar puestos, y es que ahora mismo están novenos. La plantilla, tal y como confirmó Leo Álvarez, ha vuelto del parón en un buen estado de forma y es que el descanso ha venido bien para recargar pilas y recomponer ideas. "Llegamos un poco justos y se nota que han tenido dos semanas de descanso, con su plan físico. Vienen con la mente más abierta, con ganas de empezar otra vez y con ganas de competir".

En este sentido, el técnico de los "Guerreros de Viriato" admitió que durante las últimas sesiones han preparado con ahínco el tema físico de sus jugadores y no le preocupa puesto que sus pupilos cumplieron con los "deberes" que les pusieron para el periodo navideño y "no creo que tengamos problemas en este sentido". No obstante, sí espera que se puedan corregir, y en ello han trabajado, errores de índole más competitivo y que puedan comenzar el año con buen pie.

Lo que sí es una realidad que puede convertirse en un hándicap es la ausencia de los jugadores que se encuentran disputando el Mundial con sus selecciones y en especial preocupa que los extremos que habrá esta tarde puedan aguantar todos los minutos, aunque sí se les buscará recambio para que puedan ir teniendo descanso a lo largo de todo el partido.

En cuanto al rival que tendrán enfrente, es un equipo con un juego vistoso, similar al del Balonmano Zamora. Así lo confirmó Leo Álvarez quien explicó que el equipo pontevedrés, aunque no destaca por su lanzamiento exterior, sí pueden lanzar en proximidad y "no se arrugan" al hacerlo. Ante todo, el responsable del banquillo habló de la necesidad de parar su contraataque y su juego de continuidad. "Son jugadores muy similares y juegan bien el aspecto colectivo".

Ante esto, el MMT Seguros tratará de dar el cien por cien y más ante su público que, a pesar de que el encuentro sea a las cinco de la tarde, les acompañarán desde las gradas.