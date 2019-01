Fran García pide más fichajes para el Quesos El Pastor

El Quesos El Pastor recibirá esta tarde en el Angel Nieto a otro rival directo por la permanencia como es el Ensino Lugo que llegará tras acumular dos victorias seguidas que le han permitido alejarse de los puestos complicados de la clasificación. Mientras tanto, el entrenador del equipo naranja, Fran García, pidió ayer a la junta directiva más fichajes para intentar paliar la delicada situación en la que sigue sumido el Zamarat, a solo una victoria de los puestos de descenso.

Fran García explicó que partidos como el de esta tarde "hay que jugarlos muy fuerte y espero que el equipo siga creciendo y vaya hacia arriba". El Ensino ha incorporado recientemente a la leonesa Angela Salvadores, una de las grandes promesas del baloncesto femenino español, que le ha dado otro aire: "Aquí todo el mundo se está reforzando -explicó Fran García en la rueda de prensa convocada ayer-, y la segunda vuelta no va a tener nada que ver en muchos casos con los partidos que jugamos en la primera. Son equipos nuevos como el otro día Araski que trajo a una jugadora sueca nueva que les aportó mucho. Salvadores le da otro aire al Ensino. Sabemos que va a ser más duro y nos obligará a jugar lo más fuerte que podamos.

En este sentido, Fran García no parece estar muy confiado que finalmente Ameryst Alston pueda ofrecer el juego que se esperaba de ella: "Aquí no espero nada de nadie. El año pasado aquí se trajeron cinco jugadoras y este parece que no se quiere fichar a nadie; el año anterior fueron cuatro... pero la liga cada vez es más dura y, sinceramente, creo que deberíamos hacer algún cambio. La junta directiva dice que no y hay que acatar lo que ellos dicen".

De todas formas, Fran García no niega que el objetivo de conseguir la salvación pueda conseguirse con la plantilla de que dispone actualmente: "Evidentemente que se puede sacar adelante, pero hay partes que habría que intentar reforzar algo más. Trabajando como hemos trabajado esta semana, yo creo que se puede sacar esto adelante".

Respecto al rival de esta tarde (20.30 horas), Fran García cree que "tiene ocho jugadoras el máximo nivel. Me preocupa especialmente el juego interior con Britany Miller; en el exterior tiene un gran nivel con Angela Salvadores ahora y Nyingifa; y dos bases muy buenas como son Arancha Novo y Starr Breedlove. Pero también tiene jugadoras que salen desde el banquillo de mucho nivel. Es un equipo hecho a base de talonario con mucha calidad. Hasta Regina Gómez, otra jugadora de gran nivel, está jugando poco".

En la plantilla del Ensino están también la ex del Zamarat Laura Aliaga; una gran interior con enorme experiencia como es Astoy Traore, la irlandesa Fiona Eilish o la pívot asturiana Claudia Calvelo.

Frente a esta gran plantilla que viene de ganar a Cáceres y La Seu, el Quesos El Pastor intentará olvidar el discreto papel realizado hace una semana ante el Araski de Vitoria e intentar regresar al buen recuerdo de la última victoria lograda frente a Bembibre tras una gran recta final del encuentro.

La capitana del Zamarat, Celia García, se mostró ayer convencida de que el equipo responderá hoy al máximo. La alero vallisoletana se mostró satisfecha con el momento de forma que ha logrado alcanzar tras superar a lesión que le mantuvo parada al comienzo de la temporada.

La décimo quinta jornada de Liga deparará entre hoy y mañana varios duelos de indudable interés y difíciles de vaticinar aunque será difícil que los tres rivales que figuran por debajo del Quesos El Pastor en la clasificación puedan sacar algo positivo ante la calidad de los rivales que les han correspondido.