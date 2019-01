Goles y pruebas en amistoso

Un empate intenso es lo que se pudo ver ayer en el Ruta de la Plata entre zamoranos y salmantinos que protagonizaron un entretenido amistoso que durante muchos momentos pudo parecer de competición oficial. Así, durante los noventa minutos se pudo ver en acción a todos los rojiblancos, salvo a Pipi que se reservó para evitar posibles recaídas. La nota negativa la pusieron Carlos Ramos y Javi Rodríguez que abandonaron el terreno de juego, aunque parece que todo se debe a sendas sobrecargas musculares que hoy serán examinadas.

Por lo que respecta al encuentro, aunque en los amistosos lo de menos es el resultado, lo cierto es que el Zamora CF tenía claro su intención de demostrar su potencial y es que en casa nunca se puede ceder. Así lo entendieron desde el principio los rojiblancos que antes de que todos los asistentes hubieran tomado su lugar en las gradas, ya se ponía por delante con Dani Hernández como protagonista. Así, con el 1-0 en el marcador, los locales calentaron motores ante un rival de superior categoría como es el Salamanca (Segunda B) que tuvo sus aproximaciones hasta que Alomerovic puso las tablas. Ahí comenzaron tres minutos más que intensos y es que en tras el saque de centro, Garban anotaba desde fuera del área, tras tocar previamente en el larguero, y volvía a dar una ventaja efímera a los zamoranos y es que poco después Sergio Molina devolvía el equilibrio al marcador. Los espectadores estaban divirtiéndose viendo goles y lucha por parte de los suyos, y sobre todo por un ver a un Zamora que con el año nuevo no ha perdido potencial. La idea de David Movilla (que vio el encuentro desde el palco) era ver el estado de sus hombres antes del reinicio del campeonato y la verdad es que estaban cumpliendo con su cometido con un ritmo alto y buenas combinaciones que se prolongaron durante buena parte de este derbi. Sin embargo, no todo podían ser mieles y uno de los sustos de la tarde fue la lesión de Carlos Ramos que no pudo finalizar el primer acto, aunque parece, a falta de que pasen algunas horas, que todo se podría quedar en una carga muscular y es que han sido sesiones de trabajo muy intensas para el equipo. Al final de estos primeros 45 minutos también se pudieron ver momentos de tensión y tangana que acabaron con un recital de tarjetas, y con los jugadores enfilando vestuarios.

Con equipos prácticamente nuevos se reinició el amistoso, y lo hizo con unos charros que parecían querer mandar sobre el terreno de juego. Así llegaron un par de aproximaciones, pero no fue el Salamanca, sino el Zamora por mediación de Sergio García quien volvía a adelantarse. Con David López también en el terreno de juego y debutando con la elástica rojiblanca, y con todos los cambios (hasta nueve) realizados, continuaron las probaturas. El Zamora mostró descaro ante un Salamanca que trataba de imponer su garra al contragolpe y que tuvo el gol en sus botas. De hecho, aunque Iago también estuvo seguro bajo los palos, y tras anularle un gol a Moussa, los charros ponían el 3-3 con el que se puso fin a este compromiso invernal.