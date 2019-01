El Zamora CF prueba su nivel frente al Salmantino

El Zamora CF probará esta tarde su estado de forma en un encuentro amistoso que se celebrará a partir de las 17.00 horas en el Ruta de la Plata. El rival, tal y como se anunció, el Salmantino, equipo de Segunda División B que servirá como buena piedra de toque para saber en qué momento se encuentran los rojiblancos para afrontar la segunda fase del campeonato. Lo cierto es que el año ha empezado de forma positiva para el equipo zamorano y es que David Movilla cuenta con todos sus pupilos, después de descartar una lesión muscular de Pipi y de que Jon Villanueva ya pueda trabajar con el grupo una mejor ha mejorado de su lesión de hombro.

Con estas buenas noticias, el entrenador podrá ver hoy en acción a todos sus efectivos, incluido el último fichaje, David López. "Lo que hemos visto en estas sesiones es positivo y responde a las expectativas", indicó Movilla quien dará minutos hoy a todos y la idea es hacer dos equipos y ver cómo se desenvuelven.

El partido tendrá entrada gratuita y solo se abrirá la zona de tribuna para aquellos aficionados que quieran acercarse al estadio rojiblanco.

Con la vista en el mercado

De forma paralela a la preparación de la segunda vuelta de la competición, la secretaría técnica sigue funcionando y tal y como se confirmó no se descarta ampliar la plantilla, teniendo claro que ahora mismo solo hay fichas libres para Sub-23 y otra opción supondría dar una baja. "Se han visto cosas y he comentado cosas con César Villafañe (director deportivo) pero no hay nada asegurado", concluyó el entrenador del Zamora CF. El mercado de fichajes se cierra a finales de mes pero todavía hay tiempo delante.