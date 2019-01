El Quesos El Pastor quiere avanzar hacia la permanencia

La victoria ante Bembibre de la pasada semana debe servir de revulsivo a un Quesos El Pastor que quiere dar pasos hacia la permanencia en Liga Femenina. Hoy tratarán de avanzar hacia ese reto en su encuentro ante Araski, en un momento anímico más que positivo. Así lo confirmo ayer Alstom, quien expuso que la pasada semana se había logrado una victoria muy importante y es que, más allá de permitir al equipo escalar posición, les dio un plus de confianza. La estadounidense también tiene claro cuál debe ser la actitud de la plantilla para hacer frente a estos compromisos y está convencida de que una de las claves para por encarar "todos los partidos con la misma energía durante los cuarenta minutos" y no sufrir altibajos que les han salido caros. Por ello, independientemente del rival, la naranja opina que es vital que "nosotras salgamos con la misma energía" sin mirar el potencial de la plantilla rival. A título personal, reconoce haber tenido momentos de frustración pero la escolta tiene claro que si no puede ser en ataque, debe ayudar en defensa. Así tratará de hacerlo esta tarde a partir de las 19.00 horas cuando arranque un encuentro para el que Fran García tiene a todas las jugadoras disponibles, a expensas de que Tamara Seda pruebe el estado de su rodilla.

El técnico del CD Zamarat admitió que la semana de trabajo había sido positiva, como siempre pasa tras una victoria y es que sus jugadoras se muestran con más energía y ambición que trasladarán hoy a pista ante un rival que, aunque comenzó fuerte la Liga, lleva un triunfo en las últimas nueve jornadas, algo de lo que tratarán de aprovecharse las zamoranas. No obstante, Fran García recordaba que al igual que pasa con muchos rivales, el Araski ha dado un salto de calidad en los últimos días con la llegada de una escolta sueca que mejora las prestaciones de un equipo en el que está Van del Adel. "Es un equipo muy completo y ahora más, pero no están un gran momento", comentó el míster que cree que para lograr la permanencia su equipo necesita entre tres o cuatro victorias, y una espera lograrla hoy.

Respecto a la posibilidad de que se produzcan cambios en la plantilla este último tercio de la competición, el entrenador aseguró que "vamos a seguir igual" y con estos efectivios lucharán por el reto de mantener la categoría, algo que tienen a su alcance puesto que ahora tienen un colchón de dos triunfos sobre el descenso.