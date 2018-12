El Villaralbo regresa a lo más alto

El Villaralbo recuperó el liderato al vencer al Universidad de Valladolid en el partido correspondiente a la jornada 15, programada para el pasado día 16 pero que fue aplazado por encontrarse encharcado el terreno de juego.

La primera mitad fue bastante disputada, con los locales intentando jugar bien el balón para sacarlo con limpieza, pero los de Mario Prieto ejercieron una presión muy adelantada, con continuos robos de balón, lo que provocaba que los universitarios cometieran imprecisiones.

Antes del minuto de juego (40 segundos se llevaban disputados), los zamoranos solicitaron penalti en una jugada en la que Noel, tras un robo de balón, se plantó solo ante la portería local, pero en última instancia fue desequilibrado por un defensor rojillo. Las reclamaciones de pena máxima no fueron atendidas por el colegiado, que no apreció infracción y no señaló nada.

Antes de la media hora de juego llegaría el primer gol del conjunto zamorano. Tras un saque de esquina el guardameta local, Guille, despejó de puño, pero el balón quedó muerto, lo que aprovechó Nacho para enviarlo al fondo de las mallas.

Poco antes del descaso el Universidad de Valladolid sufrió un contratiempo en forma de lesión, por lo que Edu tuvo que dejar su puesto a Nodng.

La segunda mitad comenzó con la misma tónica. El rumbo del partido pudo haber cambiado si el local Vara hubiera acertado en un mano a mano frente al portero visitante, Ángel, pero no lo logró y no llegó lo que pudo haber sido el empate.

Quien sí logró marcar fue el Villaralbo, en un tremendo fallo defensivo tanto en el pase como en el control, que provocó que un balón que estaba en poder del Universidad de Valladolid para sacarlo jugado con cierta comodidad, acabara en poder de Tomás González en el área pequeña para marcar el segundo tanto de su equipo.

Con el paso de los minutos y la losa de dos goles en contra, que le afectaron mucho, los vallisoletanos fueron perdiendo frescura, por lo que el Villaralbo se sentía cómodo, frente a un equipo como el local que le costaba cada vez más bajar y cometía las imprecisiones propias del cansancio.

En el minuto 72 llegaría la sentencia, a cargo de Noel, quien tras regatear a varios defensores locales hizo un amago para deshacerse de Guille y marcar sin oposición.

Con el partido decidido y el Universidad de Valladolid algo desfondado, el Villaralbo dispuso de ocasiones para haber ampliado el resultado, pero no tuvieron la efectividad necesaria para lograrlo.

Primero fue Noel quien viendo a Guille adelantado lanzó un disparo lejano, pero no encontró portería.

Y por último sería Samuel quien se internó por banda para dar el pase de la muerte a Viti, pero el disparo de este se marchó fuera.

La próxima jornada, ya dentro de dos semanas, el Villaralbo volverá a rendir visita a Valladolid, en esta ocasión a La Cistérniga, para defender el liderato.