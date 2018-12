El mundo del deporte español se solidariza con Laura Luemo

La trágica desaparición de la profesora zamorana Laura Luelmo ha despertado un enorme movimiento de solidaridad entre el mundillo de los deportistas españoles y las carreras y marcha solidarias se multiplican a lo largo y ancho de la geografía nacional como protesta por la violencia de género en este caso y en el resto de los que se prodigan por toda España y, como no podía ser menos, en nuestra provincia de Zamora como es el caso de la San Silvestre Zamorana que organizará un acto de solidaridad y repulsa en la Plaza Mayor antes de que comience la carrera el próximo lunes.

La repercusión nacional de este triste acontecimiento queda patente, por ejemplo, en que la 36 edición de la San Silvestre de Vitoria asumirá, también el próximo lunes, el lema "Correr sin miedo y no correr por miedo" para mostrar su repulsa contra la violencia machista y recordar el asesinato de Laura Luelmo.

La Federación Alavesa de Atletismo, organizadora de la prueba popular, destacó ayer en un comunicado que este año han muerto asesinadas 47 mujeres por violencia machista y que quiere aprovechar la última carrera de 2018 para "denunciar la situación de vulnerabilidad que padecen muchas mujeres, también cuando salen a entrenar".

El pasado domingo, Vitoria ya fue escenario de estas reivindicaciones en el parque del Prado, lugar muy frecuentado por los corredores, donde se congregaron unas doscientas personas, la mayoría mujeres, secundando el llamamiento por el grupo de triatlón femenino E-Tri. Asimismo, el sábado se llevó a cabo otra concentración por el mismo motivo que también reunió a numerosos atletas en un recorrido alrededor de Olárizu.

En la 39ª edición de la BestDrive San Silvestre de El Masnou (Barcelona), carrera que reunió a unos 2.000 corredores, antes del inicio, en reconocimiento a Laura Luelmo, los participantes aplaudieron durante un minuto en su memoria para reivindicar el derecho a salir corriendo sin miedo.

La carrera solidaria Jarama-María de Villota RACE celebró el pasado lunes su quinta edición con récord de participación, más de 2.600 corredores que han recaudado 2.500 kilos de alimentos no perecederos dentro de la 'Operación Kilo'. Además, en la línea de salida los asistentes recordaron con un minuto de silencio a la jugadora de golf Celia Barquín y a la profesora Laura Luelmo, ambas asesinadas recientemente.

Las localidades de Ribadeo y Betanzos acogieron sendas quedadas para correr y caminar en defensa de la igualdad y en repulsa del 'feminicidio' de Laura Luelmo, en el caso de Ribadeo, bajo el lema "De camino a casa quiero ser libre, no valiente".

El Observatorio por la Igualdad de A Mariña pretendía lanzar el mensaje de que las mujeres quieren "salir a hacer deporte, comprar al supermercado, salir por la noche, ocupar las calles y espacios públicos... y vivir, en definitiva, con total normalidad, sin miedo a ser violadas o asesinadas".

Unas 200 personas corrieron en Barcelona contra el miedo y la violencia machista, una iniciativa de Runners contra el Miedo bajo el lema "Todos somos Laura". Las participantes, mujeres en su mayoría, corrieron para combatir el miedo y condenar el asesinato de Laura Luelmo en un acto en el que se leyó un manifiesto de rechazo a la violencia machista y se reivindicó la necesidad de poder vivir en libertad y sin miedo. Algunas participantes en la carrera, como Yolanda Camacho, denunciaron la falta de libertad de las mujeres, ya que "nosotras salimos a correr para sentirnos libres y no podemos estar pendientes de si nos hacen comentarios, si tenemos una persona detrás que nos persigue o lo que sea. Nosotras somos mujeres, somos personas"

Medio millar de personas asistieron a la marcha en la Plaza de España de Sevilla en homenaje a la joven profesora zamorana y que, además, reivindicaba el derecho de las mujeres a hacer deporte sin miedo. Posteriormente, se desarrolló una marcha por el parque María Luisa, que concluyó en los azulejos dedicados a Zamora de la Plaza de España. Allí, se guardó un minuto de silencio y se leyó un manifiesto en el que se defendía "un cambio desde la educación". La triatleta María Pujol explicó que "el deporte es uno de los mayores transmisores de valores" y destacó que otro de los objetivos de esta iniciativa fue "apoyar a la familia de Laura y a las de otras víctimas".

Un millar de personas quedaron el día 23 para correr en el parque de El Retiro en homenaje a Laura Luelmo y para reclamar la libertad y la seguridad de todas las mujeres. Los corredores solidarios, muchos de ellos con gorros de navidad y con camisetas con lemas como "#Ni una menos" o "NO es NO", guardaron un minuto de silencio en un sencillo acto de homenaje a la profesora zamorana. "Vamos a correr o andar y a poner fuerza por Laura, no importan los ritmos ni las velocidades, sino estar todos juntos", animaron los organizadores."Locas que Corren" convocó también una quedada en Logroño en la que se tributó un homenaje, con un minuto de silencio, a Laura Luelmo, y se reivindicó que cualquier mujer pueda salir a "correr, pasear o volver a casa sola sin miedo".