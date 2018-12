La falta de acierto exterior lastra al Quesos El Pastor

Quesos El Pastor tuvo cerca el triunfo ante un Cadí La Seu que no rindió a gran nivel, especialmente tras el tiempo de descanso, pero no encontró acierto en el juego exterior y no pudo sumar un triunfo que le abría permitido respirar con más tranquilidad de cara a la lucha por la salvación.

Comenzó el Quesos El Pastor con buenas sensaciones en la pista de Cadí La Seu y Stanacev conseguía romper la defensa catalana para que las naranjas lograran las primeras rentas del partido, especialmente cuando Nogaye Lo veía aro desde el perímetro.

Los mejores minutos del Zamarat no estuvieron correspondidos con acierto y las naranjas, que tuvieron dos triples liberados, no acertaron, lo que permitió a las locales mantenerse en partido, especialmente cuando la ex naranja Andrea Vilaró robó dos balones que permitieron canastas rápidas para que la ventaja fuera de Cadí.

Mientras Stanacev seguía consiguiendo ventajas en ataque que no siempre acababan en canasta, el acierto exterior comenzaba a decantar el partido para las locales que anotaban cinco triples en el primer periodo frente a uno de las zamoranas lo que dejó el partido 25-15 al final del primer cuarto.

Las zamoranas trataron de agarrarse al partido desde el juego interior y las penetraciones de las exteriores pero Cadí La Seu no frenó en su anotación y durante algunos segundos pareció matar un partido que llegó a tener ventajas de veinte puntos durante la segunda parte del segundo cuarto y que tenía pinta de comenzar a ser una sangría. Las pupilas de Fran García consiguieron anotar con asiduidad en el último par de minutos, devolver cada anotación local y llegar al tiempo de asueto 48-30.

La falta de acierto siguió condenando a las jugadoras del Quesos El Pastor en el arranque del tercer cuarto y, con dos triples fallados por Laura Quevedo, las zamoranas se quedaron en un 10% de acierto en el tiro exterior que hacía muy difícil la remontada en unos minutos en los que, como al inicio del partido, las catalanas no estuvieron muy finas en ataque.

Pese a la falta de acierto naranja, el cuadro de Cadí La Seu siguió fallón en ataque y las zamoranas, con dos canastas, amenazaron la segunda parte plácida que se le presentaba al cuadro local. Nogaye Lo, que estuvo muy activa pese a sólo llevar una canasta en juego, fue difícil de superar por las postes y Alston consiguió un 2+1 en una penetración que dejó a las suyas a 9 puntos (48-39).

Las zamoranas resistieron cuatro minutos defendiendo las ofensivas de las jugadoras de La Seu de Urgell sin que estas anotaran y Nogaye Lo, con otro triple, ponía al Zamarat a seis puntos logrando un parcial de 0-12 para el cuadro de Fran García. Las locales perdieron la facilidad para ver el aro que habían tenido en una primera parte que llevaba una progresión cercana a los 100 puntos y sólo Richards anotaba frente a un Quesos El Pastor muy enchufado en defensa y que iba limando poco a poco la diferencia.

Una última canasta de Alston y una buena defensa zamorana permitieron que el tercer cuarto se cerrara únicamente con seis puntos de Cadí La Seu y veinte de las naranjas para que Quesos El Pastor entrara en el último periodo a cuatro puntos de las catalanas.

Un inicio acelerado de las zamoranas junto a dos buenas canastas de Cadí La Seu, llevaron el partido a una diferencia de diez puntos que casi no se movió durante el último periodo porque las zamoranas volvieron a adolecer de acierto aunque tampoco estuvieron muy inspiradas las blanquiazules.

Apoyadas en Alston, Nogaye Lo y Stanacev, las zamoranas intentaron remar en el último cuarto y tuvieron un hilo de esperanza cuando, ocho abajo en el electrónico, Sandra robó un balón que se le escapó de las manos bajo el aro y que acabó de enterrar las opciones de un conjunto zamorano que estuvo nulo desde el perímetro y que no fue capaz, sin ese arma, de ganar a un gris Cadí La Seu.