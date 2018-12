Sara García: "El objetivo es terminar el Dakar 2019"

Representantes de la Diputación Provincial y de la Ruta del Vino de Zamora participaron ayer en el acto de presentación que protagonizó la zamorana Sara García antes de partir hacia Perú para competir en el Rally Dakar con el objetivo de ser la primera española que termine la prueba en la modalidad "sin asistencia".

Sara García estuvo acompañada en el acto por amigos y familiares entre los que estaba su padre Antonio quien aportará la experiencia que adquirió en las cuatro ediciones del Dakar -cuando se corría en Africa- en las que participó como mecánico. Agradeció el apoyo económico recibido por las dos entidades patrocinadoras ya que el suyo es un proyecto importante y con un presupuesto de unos 50.000 euros ya que el competir sin asistencias le ha permitido reducirlo en unos 20.000: "Llevamos varios años trabajando en este proyecto, desde el Regional de Motocross en el que me inicié. Yo siempre he escuchado en mi casa las historias del Dakar que me contaba mi padre y me parecía un sueño inalcanzable, pero si vas paso a paso, se puede llegar". Y apeló a la igualdad en el deporte añadiendo que "hay que predicar con el ejemplo, hace falta reivindicación y, sobre todo, mujeres que se pongan en la piel de los hombres y luchen en las mismas condiciones que ellos".

Sara García será una de las dos mujeres, junto con la rusa Anastasya Nifontova, que participarán en la próxima edición del Rally Dakar en la categoría 'Original by Motul', la más dura del 'raid', ya que los pilotos no pueden recibir ningún tipo de ayuda externa durante el mismo. En esta categoría, denominada anteriormente 'Malle Moto', no participaban mujeres hasta esta edición. Se trata de la categoría más aventurera y en la que los participantes tienen que velar por el mantenimiento mecánico de su moto y luchar contra el cansancio y los imprevistos de la competición con elementos básicos.

Esta ingeniera mecánica zamorana, tiene mucha experiencia en el mundo de las motos. Ha participado en otros grandes rallys como el Merzouga en Marruecos, Intercontinental, el Europeo, la Baja Aragón, competición en la que se proclamó campeona del mundo de Bajas, así como el nacional de Portugal y la Panáfrica. También es tricampeona de España de rally Todo Terreno (TT) en 2016, 2017 y 2018. La zamorana será la primera española en participar en el Dakar en la modalidad 'Original by Motul' y aspira a convertirse en la primera en terminarlo. En esta categoría correrá con otros cuatro pilotos españoles, entre ellos Javi Vega, su pareja, Julián y Julio Merino. "Es el rally más raro que se recuerda porque solo se corre en un país. Va a ser íntegramente en Perú y siete etapas de las diez serán de dunas y en la arena los kilómetros pasan muy despacio. Serán además muy largas y bastante duras. Lo vamos a pasar bastante mal", explicó la zamorana que pilotará una Yamaha VR 4,5, totalmente de serie de Enduro aunque con algunas moficiaciones: "Se trataba de hacer una moto muy fiable y segura, con pocas cosas que romper y poco peso porque tendremos que levantarla varias veces". Por otra parte, Sara García explicó la exigencia física de esta prueba aunque "al final, lo importante es coordinar la mente con el físico y tienes que hacer también un entrenamiento mental. De todas formas, las mujeres tenemos un buen acceso a estas pruebas porque no son tan exigentes físicamente como otras".

La presidenta de la Diputación, Maite Martín Pozo destacó que Sara García será la primera española que dispute el Dakar sin asistencia aunque recordó que ella es "ingeniero mecánico y está capacitada para reparar su moto" y destacó la importancia de su reto porque "va a llevar el nombre de Zamora por tierras lejanas y siempre es importante que se hable de nuestra tierra más allá de nuestras fronteras, pero también porque Sara tiene que ser el reflejo de muchas niñas para luchar por la igualdad en el deporte y hay que empezar a romper esterotipos que se rompen con el ejemplo. Ella compite en un deportes que es tradicionalmente masculino".

Por su parte, el exatleta Ramiro Morán, como presidente de la Ruta del Vino de Zamora, dijo que "para nosotros es una enorme satisfacción participar de este proyecto porque apoyamos a una deportista zamorana a que cumpla su sueño. El deporte, como escuela de vida, nos enseña a eso, a que a veces somos nosotros dueños de nuestros objetivos y hay cosas que se pueden lograr. Seguro que hace unos años, en ella nació la ilusión de estar en el Dakar y aquí estamos, deseándole la mayor de las suertes". Morán destacó además que "llevar el nombre de Zamora y en particular, de nuestra ruta del vino, por todo el mundo, unida a los valores del deporte es una sa