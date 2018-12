Campeones de invierno. El Zamora CF acaba la primera vuelta del campeonato y se va de vacaciones como líder del Grupo VIII de la Tercera División y es que los rojiblancos sacaron adelante su partido ante el colista y aprovecharon, por ende, el empate de la Arandina en Astorga para ponerse a la cabeza la tabla. No fue el partido más brillante de los zamoranos esta temporada puesto que aunque se adelantaron rápido no sentenciaron hasta la recta final, dando opciones a un Sporting Uxama que no acertó en las tres oportunidades que tuvo a lo largo de los noventa minutos. Así, los de David Movilla se van de vacaciones con los deberes hechos, aunque el entrenador dejó claro que no había sido un gran partido ni estaba contento con la imagen de los suyos. La peor noticia, no obstante, fue la lesión de Pipi que no pudo acabar el duelo por lo que pareció una dolencia muscular, aunque todavía es pronto para diagnósticos.

Así, el Zamora CF acaba el año con 46 puntos seguido de la Arandina con 44, y Gimnástica Segoviana y Numancia B, tercero y cuarto, respectivamente, con cuarenta puntos. Por la zona baja cierran el ranking de esta primera vuelta Uxama, Briviesca y Bupolsa que a día de hoy serían equipo de Regional de Aficionados.

El partido se puso muy rápido de cara para los rojiblancos. Tras un tempranero susto de los sorianos que estuvieron a punto de sorprender a un Iago adelantado, y de un disparo a bocajarro de Jai Rodríguez, llegó el momento clave: un penalti a favor cuando se cumplía el minuto 9 que David Álvarez no perdonó. Ya por delante en el marcador, el dominio de los locales se hizo aún más evidente. El Zamora CF, integrado por algunos jugadores que hasta el momento han contado con pocos minutos como el caso de Yon o Raúl, subió metros y empezó a presionar a su rival que intentaba reaccionar al contragolpe aunque con poco éxito. Con los rojiblancos dominando solo quedaba trasladar ese hecho a un marcador que volvía a quedarse corto a tenor de lo que se estaba viendo. Lo intentaban sin éxito Murci y Javi Rodríguez, que tuvieron el segundo en sus botas y tanto perdonar estuvo a punto de salir caro cuando a la salida de un córner Romero rozó el empate para los visitantes al enganchar un buen balón que se fue fuera por centímetros. Bajo el mismo guion continuó el encuentro en el que, una semana más, el hecho de no aprovechar las opciones pudo salir caro y es que los rivales no tiraron la toalla en ningún momento.

La segunda mitad fue un carrusel de ocasiones para los de David Movilla que rápido comenzó con los cambios, el último de ellos, por cierto, obligado por la lesión de Pipi que abandonaba el campo entre lágrimas. Mientras, en el césped, el Zamora lo intentaba pero el ansiado gol no llegaba a pesar de las opciones de Murci, Dani Hernández o incluso Alcañiz, que también se sumó al ataque. Los sorianos, más centrados en defensa, también tuvieron su oportunidad a la contra pero, afortunadamente no estuvieron acertados. Al final, a fuerza de insistir llegó el tanto de la tranquilidad, de nuevo obra de David Álvarez que en minuto 80 ponía el 2-0, y poco más tarde el mismo delantero disparaba y Murci tocaba para poner el 3-0 definitivo.

El Zamora CF, tras la cena de equipo de ayer, inicia sus vacaciones y volverá al trabajo el 2 de enero, aunque no será hasta el fin de semana del 13 cuando arranque la segunda vuelta de la competición, ante el filial de la Cultural y Deportiva Leonesa.