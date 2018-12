La Copa, al alcance de la mano

El Aquimisa Queso Zamorano, en su condición de campeón de la primera vuelta del Grupo Oeste, se jugará esta tarde en Alicante la Copa LEB Plata contra el primer clasificado de la conferencia Este, todo un histórico del balonmano español. El Lucentum parte como indiscutible favorito atendiendo a su historia, a su presupuesto y a su plantilla, pero el equipo de Saulo Hernández ha sido capaz este año de ganar a grandes equipos y por qué no va a poder aprovechar la fuerte presión que tendrá que soportar esta tarde (18.00 horas) su rival; la presión de jugar en casa ante una multitudinaria afición que llenará el pabellón Pedro Ferrándiz; y de estar obligado a ganar todo lo que se le ponga por delante esta temporada.

Los de Saulo Hernández buscarán la gesta y culminar el espectacular inicio de temporada conquistando el codiciado título. Un encuentro que ha colocado a los zamoranos en primera plana del baloncesto feb durante las últimas semanas y que, aunque muy complicado, lucharán por lograr este triunfo por primera vez en su larga historia.

Tras 40 años de presencia ininterrumpida en el baloncesto FEB, el Club Baloncesto Zamora disputará su partido número 1086 para tratar de regresar con este título inédito al Ángel Nieto. 1085 encuentros que han visto pasar al ahora Aquimisa Laboratorios Queso Zamorano por muy diferentes etapas.

"Este evento posee una gran relevancia dentro del baloncesto nacional. Los lideres de cada conferencia se enfrentarán en un único partido. Solo el hecho de poder disputar un encuentro así en una ciudad con una tradición como Alicante ya es un premio", ha señalado el club en una nota de prensa. Le espera el refundado Lucentum de ACB que busca volver a la élite en un proyecto a corto/medio plazo y que tratará de regalar a su afición este trofeo, disputándolo como local y ante, se estima, cerca de 3.000 personas. "Los locales saben la importancia de este título de cara afrontar una más que complicada segunda fase de la temporada", añade la nota del CB Zamora.

El HLA Alicante es un equipo creado año tras año con el único objetivo de ascender a LEB Oro y que, temporada tras temporada, parte como gran favorito para el ascenso directo. No obstante los resultados, aunque excepcionales, no han sido suficientes para un club con ADN de ACB. La temporada pasada los alicantinos cayeron en casa, en el quinto partido ante Real Canoe en la final del play off de ascenso y tras acariciar muy de cerca la presencia en la Copa que finalmente disputaron Granada y la Roda, título que se llevó el equipo granadino, quien, junto a Alicante, partían como buques insignias de una categoría cada vez más competitiva.

HLA ya conoce lo que es disputar una final de la Copa LEB Plata. Tan solo hace dos temporadas el equipo alcanzó la final precisamente contra Coviran Granada pero no pudo conquistar el título que cayó de nuevo del lado Nazari. Esa misma temporada el HLA Alicante caería en la semi final de los Play Offs ante un CBC Valladolid que lograría el posterior ascenso.

Con este bagaje, el equipo dirigido por Pedro Rivero, en su primera temporada como técnico y tras colgar las botas la temporada pasada precisamente en el HLA Alicante, no puede dejar escapar un título necesario para sus aspiraciones. Dispone de un equipo muy completo, con un juego coral en el que muchos jugadores reparten el peso del equipo. En especial la pareja formada por Conde y Garrido sostienen a un equipo que terminó la primera vuelta con 8 victorias y tan solo 3 derrotas y que cuenta con varios nombres propios que serían referentes en cualquier otro club como Pitts (fichado hace pocas semanas pero que ha dejado muy buenas sensaciones); Galán, joven tirador procedente de Plasencia o Larson, la última incorporación a la plantilla.

El HLA ha conseguido subir de categoría las dos veces (2002 y 2009) que ha ganado el título copero. La dos Copas que guarda el Lucentum en sus vitrinas han sido el preludio de un ascenso. Eso mismo quiere hacer esta temporada, repetir las hazañas de los equipos de Lamas y Quintana aunque ahora, en una categoría inferior.

Esta será la segunda final de Copa de LEB Plata de los alicantinos. La primera se la llevó el Granada, equipo que finalmente consiguió el ascenso a la LEB Oro. La primera Copa llegó la temporada 2001-2002, campaña dura en la que se confió a Julio Lamas la misión de devolver al equipo a la máxima categoría después del batacazo de la temporada anterior. El Lucentum llegó a la final de la Copa Príncipe tras vencer en las semifinales al Manresa en el Pazo Paco Paz de Ourense. Allí el equipo alicantino se llevó el título después de arrasar al Tenerife que entonces estaba entrenado por Pedro Martínez. En el Lucentum destacaban jugadores como Prigioni, Moreno, Wilson, Douglas, Baldo, Héctor García, David Gil o Mario Gómez. Ya no estaba en el equipo Mike Smith, un jugador que disputó apenas 12 encuentros. Los alicantinos se llevaron el título al ganar por 73-55 a un equipo en el que militaba Larry Lewis, que más tarde se convirtió en uno de los jugadores más queridos del Lucentum.

La segunda Copa del Lucentum fue en el año 2009. La de jugadores como Guillermo Rejón, Pedro Llompart, Jorge García, Urtasun, Coppenrath, Cazorla, Andriuskevicius, Berni Hernández, Kyle Hill... míticos jugadores que fueron entrenados por Óscar Quintana.

En una gran temporada, el Lucentum consiguió su segunda Copa Príncipe tras vencer al Melilla (95-60) en el partido que tuvo lugar en el Centro de Tecnificación con una gran afluencia de espectadores. La Copa que levantó Rejón, actual director deportivo del HLA, fue el preludio de lo que meses después se consiguió, regresar a la ACB. Fue tras vencer al Melilla de Paco Olmos en la Final Four que tuvo lugar en Fuenlabrada. La prodigiosa actuación de Kyle Hill (21 puntos y 3 triples) fue determinante para la consecución del objetivo.