Último desplazamiento del año

La primera vuelta del campeonato en Tercera División da sus últimos coletazos y el Zamora CF cumple hasta el momento con el guion previsto. Los rojiblancos llegan al penúltimo compromiso de este 2018 colíderes, empatados a 40 puntos con la Arandina, que actualmente es primera por gozar de un mejor golaveraje, aunque no es algo que obsesione ni al técnico ni a los jugadores puesto que todavía quedan muchos meses por delante de competición antes de llegar al ansiado play-off. De hecho, el míster ha conseguido quitar esa presión a los jugadores que ahora analizan su realidad partido a partido. Lo que sí es una prioridad es concluir al año con buenas sensaciones y hoy, a las 16.00 horas, tienen el último compromiso lejos del Ruta de la Plata. El equipo visita a la Cebrereña, plantel que tiene como objetivo la permanencia y trata de tomar distancia con la zona de descenso directo, por lo que no se espera un partido sencillo y es que los abulenses tratarán de sorprender a uno de los aspirantes al ascenso. De este modo, la plantilla de la capital del Duero es consciente de que deberá adaptarse a las condiciones de un campo al que no están acostumbrados y tirar de "versatilidad" para sumar tres puntos irrenunciables para continuar en la puja por el liderato.

A este respecto, el entrenador del Zamora CF ya avanzó durante la semana que tanto el rival como el escenario serán un hándicap que condicionará el planteamiento del equipo que mostrará aspectos "un tanto diferentes", tal y como lo han trabajado en una semana muy positiva en la entidad.

Para este encuentro, y salvo que en las próximas horas aparezca algún contratiempo, David Movilla cuenta únicamente con la baja del portero Jon Villanueva, lo que supondrá una nueva oportunidad para Iago bajo los palos y será el juvenil Moha quien acuda, de nuevo, como suplente. El resto estará disponible y es probable que se vean algunos cambios en el once inicial. Habrá que esperar para saber si Movilla da minutos a Sergio García y a Juanan, ya recuperados de sendas lesiones musculares, al igual que Murci, que también estará a su disposición. También será una incógnita la línea defensiva, donde el técnico también está introduciendo cambios según el encuentro y en el último compromiso el que se quedó fuera de la lista de 16 fue Dani Mateos. No será hasta poco antes del choque cuando se desvele el equipo titular que tratará de amarrar los últimos tres puntos de 2018 lejos del Ruta de la Plata. La próxima semana, el sábado 22, se cerrará el año y la primera vuelta ante el Sporting Uxama con la afición zamorana como testigo.