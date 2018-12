El sueño de la Copa se aleja

Laura Quevedo no pudo ser la líder de anteriores compromisos.

Laura Quevedo no pudo ser la líder de anteriores compromisos. J. F.

El sueño de la Copa de la Reina se aleja para el Quesos el Pastor. Tras la esperanzadora victoria ante Sant Adriá de hace tan solo una semana ayer el equipo cayó ayer claramente derrotado en su visita a Valencia en un encuentro que se escapó muy rápido, sobre todo por los problemas de anotación que mostró la plantilla. Al final un 63-47 en el Fuente San Luis en una muy mala tarde de los pesos pesados del equipo. Muestra de ello es que Stanacev dejó su casillero de puntos a cero, mientras que Laura Quevedo aportó cinco puntos, todos ellos en la recta final del encuentro, a la par que Alston sigue sin ser el revulsivo esperado, y así todo se hace mucho más complicado. No fue el Zamarat rival para un Valencia que tiró de rotaciones y sumó un triunfo coral en el que las once jugadoras aportaron ante un Quesos El Pastor que, no obstante, sí tuvo una buena actuación en defensa y evitó una derrota mayor. Desde el primer momento se vio que iba a ser una tarde complicada para las chicas de Fran García que acudieron a la capital del Turia con la moral alta pero pronto vieron reducidas sus pretensiones. El 2-6 de inicio la única alegría del cuadro zamorano. A partir de ahí, las locales se metieron de lleno en el encuentro y mostraron una fortaleza imparable para el Quesos El Pastor que empezó a experimentar serios problemas bajo el aro. Lo más positivo era que en defensa el equipo sí parecía responder y eso impedía a las locales irse en el electrónico, aunque un triple sobre la bocina ponía el 18-10 con el que se llegó al segundo tramo.

En este nuevo arranque las esperanzas se terminaron de difuminar. Un parcial de inicio de 8-0 daba muestra de las intenciones de las locales ante un Zamarat que trataba de reaccionar, aunque a duras penas. Nogaye Lo intentaba echarse el equipo a su espalda, pero la falta de acierto era absoluta. Así, poco a poco, las valencianas empezaron a abrir una brecha que terminaría por ser insalvable pero bien es cierto que, a pesar de no tener el mejor día anotador, en defensa el trabajo estaba siendo notable y eso impedía que las locales sentenciaran. Con un 34-24 y el duelo relativamente abierto se alcanzó el descanso, pero era necesaria una reacción de los pilares de la plantilla y eso no llegaba. Cualquier tipo de esperanza de remontar se difuminó de forma definitiva con la reanudación. Las de Fran García salieron frías de vestuarios y estuvieron más de cuatro minutos sin anotar, un hecho que terminó por ser la sentencia. Valencia no perdonó y aprovechó esta situación, además de los fallos en el rebote, para atar el encuentro. Las distancias fueron en aumento y al último parcial se llegó 18 abajo (49-31). A pesar de ver el partido perdido, cierto es que las de Fran García intentaban maquillar el resultado y minimizar las diferencias. Así, mediado el último parcial se vio un arranque de orgullo de las zamoranas que acortaron distancias en busca de lavar su imagen y mejorar sensaciones. Lo que estaba ya perdido era el partido y las chicas regresaron con un 63-47 que deja patentes los problemas de anotación.

Las estadísticas al término del encuentro también muestran que no fue, ni de lejos, un buen día para las zamoranas y es que tan solo Laura Marcos tuvo una valoración positiva (6). Es, sin duda, un compromiso del que aprender y corregir errores de cara al encuentro que el equipo tiene la próxima semana ante un rival directo como es Extremadura.

A falta de que finalice la jornada, el Quesos El Pastor sigue noveno en la clasificación aunque esta situación puede variar a lo largo del día de hoy.