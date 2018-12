A por un buen final de año

Interesante envite el que afronta el MMT Seguros para cerrar competitivamente 2018. Doce meses muy complejos para el equipo, con descenso de la élite y cambio de entrenador incluido, que en el feudo del CD Agustinos Alicante se juega más que dos puntos para acercarse al "play-off". Porque, tras un arranque de inicio irregular, poder afrontar el parón navideño encadenando dos buenos partidos y ganado dos envites consecutivos cargaría de ilusión y confianza al grupo de cara al próximo año.

Romper la racha negativa del equipo fue del Ángel Nieto es otro de los objetivos que tienen los del cuadro de Viriato, que no ganan a domicilio desde hace dos meses. Villa de Aranda, por entonces en la última posición de la tabla fue la víctima, y ahora el MMT Seguros quiere que sea un Agustinos sito también en puestos de descenso. Una posición de la que pretende salir contra los zamoranos, alargando a tres su número de triunfos consecutivos.

Los alicantinos atraviesan ahora mismo por su mejor momento. Así lo señalaba Leo Álvarez antes del encuentro, recordando que Agustinos, "es un equipo duro" y que no será "nada sencillo" cerrar el año con triunfo. "Son un equipo rocoso, que cuenta con una de las defensas más sólidas de la liga y que está en la zona baja pero no por hacerlo mal o no competir al nivel, más bien por mala fortuna", destacó el técnico de un MMT Seguros que comparte con su rival de hoy su nula suerte en "partidos ajustados que acaban cayendo del lado del rival".

Álvarez, consciente del buen estado de Agustinos, considera que la clave para poner un buen broche al 2018 pistacho pasará por "competir" como hiciera en casa el pasado sábado frente al BM Torrelavega. "El otro día tuvimos errores pero fuimos capaces de competir porque supimos aprovechar nuestras opciones, encadenando también aciertos como una buena parada y un gol al contragolpe", detalló el leonés, afirmando que en la despedida ante su afición su plantel tuvo "un buen porcentaje de lanzamiento" y "no se hundimos pese a perder la renta", aspectos que espera se repitan hoy.

Si el conjunto de Viriato es capaz de mantener su acierto de cara a portería y poder superar los fallos de su juego con otras buenas acciones de forma efectiva, contará con muchas opciones de poder sumar su primer triunfo fuera de casa desde la cuarta jornada de campeonato. Una victoria que también pasará por controlar el variado estilo de juego de su oponente con "dos grupos de jugadores bien distintos", según analizó Leo Álvarez. "Agustinos tiene un siete más físico y lanzador con Ander Iriarte y Juan de Dios Linares como hombres más peligrosos, y otro más jugón con jugadores más bajitos que salen desde el banquillo", explicaba el técnico de los zamoranos, que se verán las caras con dos expistacho, pues además del lateral vasco que cambió de aires este verano con Agustinos jugará también el extremo Victor Recio.

Desde luego, dado que es el último partido antes del parón navideño y que a la vuelta de vacaciones el plantel se verá mermado por el Mundial, en el MMT Seguros existe el convencimiento de salir hoy "a vaciarse" frente a los hombres de Fernando Latorre. "Tenemos que saltar a la pista a dejar todas las fuerzas que nos quedan antes de terminar este trimestre en el partido. Yo he tratado de hacer ver al equipo que es una semana para aplicar todo lo que sabemos. Competir y correr al máximo para aguantar una semana más al mejor nivel posible, principalmente porque lo vamos a necesitar si queremos irnos a Navidad con buen sabor de boca", subrayó un Leo Álvarez que como todos en el cuadro de Viriato ansía despedir el año sumando.