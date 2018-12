La Arandina alcanza al Zamora CF en el liderato

El Zamora seguirá liderando el Grupo VIII de Tercera gracias a la victoria lograda ayer por 0-1 ante la Gimnástica Segoviana en el partido en el que se enfrentaban sus dos directos rivales. Borja Rubiato, ex jugador del Zamora, consiguió el único gol del partido en el minuto 80, un gol que permite a la Arandina igualar a 40 puntos al conjunto rojiblanco, y deja a la Gimnástica Segoviana con 39. Ambos rivales se respetaron mucho durante la primera parte aunque la Segoviana siempre llevó la iniciativa en el juego. Tras el descanso, ambos rivales buscaron la victoria con ganas y fue la Arandina la que consiguió el premio en una de las escasas oportunidades de que dispuso en el partido jugado en La Albuera de Segovia.

Por otra parte, el entrenador del Zamora CF, David Movilla, se mostró ayer en rueda de prensa muy contento con el desarrollo que está teniendo la semana, sobre todo por que ha podido contar, por primera vez en mucho tiempo, con prácticamente todos sus efectivos, a excepción del portero Jon Villanueva que avanza en su recuperación: "Entrenar con casi todos los jugadores es algo que yo no había vivido todavía desde que estoy aquí. Ahora tan solo espero que la lesión de Jon vaya a mejor para poder contar con todo el grupo, lo que sería una grandísima noticia". Movilla se mostró especialmente satisfecho con la recuperación de Sergio García que se ha producido mucho antes de lo previsto: "Ya la semana pasada estuve a punto de meter en la convocatoria tanto a él como a Juanan y por precaución no lo hicimos, pero ya están los dos a disposición. Murci ya está entrenando, vamos a ver cómo evoluciona durante la semana pero es posible que llegue".

Movilla no duda de que las características del campo de la Cebrereña condicionarán bastante el juego de su equipo: "Conocemos su terreno de juego, no sólo por sus dimensiones, sino porque no suele estar muy regular y te lleva a una serie de circunstancias diferentes a las habituales, a las del Ruta de la Plata. Pero no es solo el terreno de juego, sino el rival que tiene recursos suficientes para complicarte mucho tu labor. De hecho, allí ha perdido el Avila, la Segoviana no fue capaz de ganar y tan sólo han perdido dos partidos como locales hasta el momento. En casa tiene unos números de un equipo potente, vamos a tener que hacer un gran partido, adaptarnos al rival y al escenario". Las circunstancias obligarán al Zamora a jugar distinto a cómo nos tiene acostumbrados en el Ruta de la Plata: "Nuestras señas de identidad van a ser las mismas pero la idea y el modelo de juego tendremos que adaptarlos. Nosotros buscamos ser un equipo versátil, que maneja los tres argumentos defensivos y ofensivos que existen en el fútbol con eficacia, pero el factor escenario nos va a condicionar y veremos aspectos un tanto diferentes". Movilla reconoce que en Tercera, el escenario puede variar mucho, "aunque en el Grupo VIII tiene buenos campos, alguno pequeño, pero no cabe duda de que el de Cebreros es peculiar y vamos a tener la humildad y la capacidad para adaptarnos a él".