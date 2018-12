El Zamora CF no descarta fichar en el mercado invernal

Satisfecho con el nivel humano y la entrega que muestran sobre el terreno de juego. Así asegura encontrarse el entrenador del Zamora CF respecto a su plantilla, aunque David Movilla no negó que puedan producirse nuevas incorporaciones a corto medio plazo puesto que ahora mismo cuentan con dos fichas libres. Así lo manifestó el técnico rojiblanco ayer durante su participación en "El VAR de LOZ" espacio en el que este periódico analiza la actualidad deportiva y contó con Movilla como invitado especial. Sobre este asunto, y admitiendo que no es su parcela puesto que el club cuenta con un director deportivo, sí admitió que su relación con César Villafañe es estrecha y de colaboración y conocen a la perfección el estado del mercado de fichajes que en Tercera permanece abierto hasta el 31 de enero. Así, Movilla indicó que podría haber incorporaciones una vez finalizada la primera vuelta y, aunque no determinó en qué demarcaciones, sí lo supeditó a que sume el nivel colectivo y ofrezca aspectos que ahora mismo no tiene del todo cubiertos.

Desde su llegada al Zamora CF, Movilla ha huido de la euforia y, a pesar de que ahora mismo son líderes provisiones con cuarenta puntos y una racha prácticamente inmejorable, recordó que es un hecho anecdótico y que, de hecho, se esfumará este jueves cuando se dispute el aplazado Segoviana-Arandina. Durante su intervención, el míster volvió a reiterar que la clasificación no es algo que le agobie, y sí piensa en ir cumpliendo los plazos marcados; y el próximo reto será estar en marzo cerca de la primera posición, en cuanto a puntos.

Mientras tanto, quiere a sus futbolistas centrados, ya sea los más habituales y aquellos que están disputando menos minutos, pero a los que "les llegará su momento". A Movilla le gusta hablar con ellos y asegura hacerlo "menos de lo que le gustaría" pero sí se desveló como un técnico que apuesta por mantener un contacto directo con ellos.

A pesar del buen momento que atraviesa el equipo, el encargado del banquillo sí aseguró que queda margen de mejora, especialmente en el terreno ofensivo donde está convencido de que puede haber una progresión, sobre todo en los goles que vienen del juego directo, según las estadísticas que manejan.

Así, partido a partido, la plantilla mira ya a la Cebrereña, partido que tienen el próximo domingo y en el que podrán contar con Juanan y Sergio García, que ya han recibido el alta médica y competitiva y se entrenan con el grupo. Se trata de una gran noticia y es que Movilla admitió que se han adelantado mucho los tiempos de recuperación, mientras que la duda está en Villanueva y Murci que aún se encuentran en la enfermería.

Con estas premisas, y con licencia para soñar, David Movilla atraviesa un gran momento profesional aunque no se relaja ni cree que sus jugadores lo vayan a hacer, y es que está seguro de que aquí nadie se acostumbra a ganar y nadie va a bajar los brazos.