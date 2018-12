El líder marca su ley en Azpeitia

Gran victoria a domicilio para un Aquimisa Laboratorios - Queso Zamorano que sufrió hasta más allá de los cuarenta minutos para superar al Grupo Juaristi ISB en un choque de igualdad máxima entre dos de los conjuntos de la cabeza de la clasificación que se decidió en la prórroga (88-93) y da el liderato en solitario a los de Zamora.

El cuadro visitante comenzó el partido dejando muchas mejores sensaciones que su rival, especialmente en defensa donde siempre mantuvo el orden que dejó casi seco a su oponente en los tres primeros minutos, donde sólo consiguió un punto. Con todo, los locales se mantuvieron cerca en el resultado hasta la irrupción de un enorme Niang, que lideró el ataque zamorano. Una ofensiva que alcanzó el 6-14 forzando al entrenador local a parar el juego.

De vuelta al juego, la concesión en el rebote para una segunda oportunidad concedió a Powell dos triples consecutivos, porque anotó en ese y en el siguiente ataque, reduciendo la distancia en un marcador que reflejó el dominio visitante al término del primer acto (15-20).

El juego se reinició con un triple del local Riddle que levantaba al Municipal de Azkoitia. Los guipuzcoanos ponían toda la carne en el asador y dejaba el partido en un punto de diferencia 25-26 al minuto 13 de juego. El Aquimisa Laboratorios - Queso Zamorano respondió con tranquilidad en su juego, con Libroia al frente de su dirección y haciendo daño bajo aro con un buen Iza. Argumentos que, junto a un triplazo desde la esquina de Meikle tras asistencia de Libroa y una bombita de Iza a asistencia de Niang enviaron el partido al descanso con un 33-42 en favor del Aquimisa.

En el reinicio, el partido parecía seguir bajo dominio zamorano pero los vascos respondieron con un buen parcial para colocar el 42-47 y forzar el tiempo muerto de un Saulo Hernández que no pudo frenar los peores minutos de los suyos en Azpeitia, con Niang y Libroia más controlados y Powell anotando para Juaristi. Los zamoranos entraron en barrena, se quedaron cuatro minutos sin anotar y perdieron numerosos balones. Los locales se ponían por delante por primera vez en el partido, (53-49, m. 26) aunque un canastón de Libroia y un canastón del Warren permitió al Aquimisa Queso Zamorano despertar para, con un parcial de 2-9, volver a tomar las riendas en cancha y forzar el empate al término del tercer periodo (58-58).

El último acto empezó con descanso para un Villamil que ya llevaba tiempo jugando con cuatro faltas. Pero el protagonista sería Maikle con un triple más un dos más uno consecutivo que otorgaron una valiosa renta de seis puntos. Una diferencia que se mantuvo durante varios minutos hasta pasar el minuto 45 con 63-70 en el luminoso.

El Grupo Juaristi no tiró la toalla y volvió a recortar diferencias, hasta llegar a empatar otra vez el partido, 72-72 a falta de minuto y medio. La cosa se descontroló, hubo carreras y Niang anotó de tres, pero los de negro no fallaron en el tiro libre. Empate a 75 y tiempo muerto. El base visitante volvió a tirar del carro y anotó pero al Aquimisa Queso Zamorano no le dio tiempo a replegarse y unacanasta fácil que llevaba el choque a la prórroga (77-77).

Una falta a Salazar, la quinta, más acto seguido una técnica por protestar; dejaron cuatro libres a Niang para que se luciera, 77-81. El choque se encaminó entonces hacia el contacto físico y las pelotas divididas. Un escenario en el que Niang brilló pese a que los locales trataron de remontar a base de triples, cometiendo fallos en el lanzamiento como el último de Powell para que el visitante Meikle sentenciara desde el tiro libre y dejara a los zamoranos líderes en solitario. Una