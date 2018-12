A por el liderato provisional

El Zamora CF vuelve hoy a la carga. El equipo rojiblanco tiene jornada liguera en casa de un recién ascendido como es el Briviesca, al que tratarán de superar para colocarse líderes provisionales del grupo puesto que el enfrentamiento entre los dos primeros clasificados, Gimnástica Segoviana-Arandina, se ha aplazado para la próxima semana. Esta opción de situarse en lo más alto de la tabla no es algo que obsesione al entrenador y es que David Movilla insiste en que no es algo a lo que de valor puesto que "no sería real". El entrenador sí quiere que los suyos sigan dando pasos adelante ya que "prefiero estar cerca del primero que estar segundo a diez puntos del líder". Así, transmitiendo un mensaje de tranquilidad, el equipo afronta un encuentro con dos bajas conocidas, las de Sergio García y Juanan, aunque tampoco podrá contar con el portero Jon Villanueva que sufre un esguince en el hombro y será sustituído en el equipo inicial por el gallego Iago. Murci también será duda hasta última hora por un leve esguince de tobillo.

En cuanto al rival, Movilla aseguró que es un equipo con jugadores veteranos en sus filas que "dominan tres registros ofensivos como son los ataques laterales, el balón parado y los contraataques", y recordó que aunque esté situado en la zona baja ha puesto en apuros a muchos equipos. "Es un equipo entusiasta y con coraje y es precisamente ese coraje lo que les hace estar vivos". Ante esto, el Zamora sacará a relucir sus armas, consciente de que los retos marcados pasan por ganar a estos equipos y evitar tropiezos como el de Bembibre. El partido será a las doce del mediodía y al equipo le tocará madrugar.