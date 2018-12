Mann Filter supera con claridad a un desacertado Quesos El Pastor (64-50)

El Mann Filter superó con claridad a un Quesos El Pastor que estuvo muy desacertado en el lanzamiento y al que no le llegó la esperada aportación decisiva de Ameryst Alston que debutó pero su aportación no fue significativa.

Tan sólo en el primer cuarto las zamoranas fueron capaces de mantener el marcador equilibrado, pero en la recta final de este primer periodo llegó el primer arreón del Mann Filter liderado por una acertadísima Britany Brown que estableció un 27-20 como primer parcial. El relevo de Laura Marcos por Stanacev permitió al Quesos El Pastor mantener esa desventaja de en torno a los 7 puntos, pero de nuevo su rival se mostró mucho más acertado y alcanzó por primera vez los diez puntos de ventaja con (37-27) en el minuto 17. Quesos El Pastor apretó un poco en defensa tras un tiempo muerto de Fran García y lograba alcanzar el descanso con "solo" ocho puntos abajo. Alston había firmado hasta entonces 7 puntos, los mismos con que terminó el partido la norteamericana con un -16 de valoración.

Aunque las zamoranas siguieron realizando un buen juego, la intensidad defensiva, salvo en el caso de Tamara Seda, no fue suficiente y el partido se mantuvo en la misma línea, sin acierto en el lanzamiento del Zamarat y con un Mann Filter manejando muy bien todos sus recursos. Con 49-40 se cerraba el tercer cuarto tras cuatro minutos sin anotar ninguno de los dos equipos. El partido no estaba perdido, pero en el último cuarto el Mann Filter se puso en manos de Vega Gimeno y su aportación en ataque fue suficiente para que el equipo zaragozano no pasase apuros ya hasta el final pese a que Fran García lo intentó todo con dos tiempos libres que sirvieron para muy poco.