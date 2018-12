El MMT Seguros espera dar su mejor versión a domicilio

Tras el buen sabor de boca que dejó el partido ante el Barcelona B en el Ángel Nieto (27-27), el MMT Seguros volverá a probar su evolución y estado de forma, esta semana lejos de su feudo. El equipo pistacho se desplaza hoy para visitar al Atlético Novás de Pontevedra (19.00 horas), equipo que actualmente es décimo cuarto en la tabla con seis puntos, pero que multiplica sus prestaciones en su pabellón donde el público les lleva en volandas. Ante este nuevo reto, el entrenador de los zamoranos, Leo Álvarez, reiteró el objetivo que su equipo tiene en estos momentos, y que no ha variado en las últimas semanas, y es que lo que se busca es la mejora colectiva, en la regularidad y el ser capaces de competir al mayor nivel durante todo el partido.

Será precisamente eso, dar un paso más adelante, lo que el Balonmano Zamora tratará de lograr esta tarde a partir de las siete, y es que la idea de todos es "progresar y, una vez que se den pasos hacia adelante, no ir hacia atrás". En cuanto al equipo que tendrán enfrente, Leo Álvarez fue claro e insistió en el que se trata de un plantel de mucha calidad individual, que pone en práctica un juego rápido. "En su casa, con el pabellón lleno, se hacen más duros que cuando van fuera. Esperamos un partido alegre, competido y de buen balonmano", en el que los Guerreros de Viriato puedan atar dos nuevos puntos.

Más allá de este encuentro, en el que la situación en la enfermería no ha variado demasiado, el técnico no quiere obsesionarse con la clasificación (ahora mismo son novenos) e hizo hincapié en la igualdad que existe en la Liga. "Me preocupa más ser competitivos fuera, mostrar actitud seria y con mucha intensidad", concluyó.