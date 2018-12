Alston debutará mañana con el Quesos El Pastor en Zaragoza

La norteamericana Ameryst Alston debutará mañana en Zaragoza con el Quesos El Pastor, según anunció ella misma en la rueda de prensa ofrecida ayer junto a su entrenador Fran García, quien confía en que la escolta pueda ser un gran refuerzo para un equipo necesitado de triunfos como es el Zamarat. "He disfrutado estos primeros días en Zamora porque mis compañeras me han ayudado mucho, el entrenador también, y en general el staf del club ha intentado que pueda estar lo más cómoda posible. El no haber jugado el primer partido me ha servido para adaptarme al nuevo sistema", señaló la jugadora.

No renuncia Alston a ser la "líder" del equipo pero promete "anotación", sobre todo. No duda en asegurar además que está preparada para debutar con su nuevo equipo mañana en Zaragoza contra el Mann Filter.

Respecto a la victoria contra IDK Gipuzkoa que presenció desde el banquillo el pasado domingo, señaló que "el equipo entrenó muy duro durante la semana, en el partido entramos con muchas dudas pero gracias al trabajo de todos, pudimos jugar bien en conjunto para llevarnos la victoria".

Respecto al equipo de que dispone al Quesos El Pastor, Alston opina que "hay jugadoras con mucho talento y muy buena química dentro de la plantilla que le permite trabajar bien en conjunto".

El Quesos El Pastor viajará hoy a Zaragoza donde entrenará a las 16.00 horas para jugar mañana a las 12.15 horas.