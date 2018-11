Valioso punto en casa del líder

El Zamora se llevó un punto de La Albuera en un duelo de candidatos al ascenso marcado por el fuerte viento, que incomodó el juego de ambos equipos. Con este punto, que puede considerarse bueno al visitar al líder, el equipo rojiblanco continúa tercero en la clasificación, a tres puntos del liderato.

El planteamiento de salida de Movilla fue perfecto para el Zamora, que con un 3-4-1-2 en ataque presionaba incesantemente la salida del balón de la Sego desde atrás, y que resistía bien posicionada en defensa con un 5-3-2. La superioridad en el centro del campo era ostensible a favor de los rojiblancos, con Carlos Ramos y Juanan como jugadores más destacados en la zona de medios. El conjunto zamorano, fruto de esta buena iniciativa, hizo diana en la primera ocasión que tuvo. Asiel robó un balón en el corazón del área y Garban soltó una volea imparable para Facundo en una jugada en la que la defensa de la Gimnástica Segoviana pecó de falta de contundencia. Era el 0-1. El plan de los zamoranos iba viento en popa, y pudo ponerse aún mejor cuando posteriormente Sergio García remató y obligó al meta local a detener el potente disparo. La siguiente ocasión fue incluso más clara, y pudo poner al Zamora en la senda de la victoria: CarlosRamos botó directamente a puerta una falta lejana y ligeramente escorada a la izquierda que el poste repelió, evitando así lo que pudo ser el 0-2.

La avalancha en ataque del cuadro de Movilla era tremenda. Las recuperaciones en la zona de creación de la Sego eran muy rápidas, y esto generó que Sergio García una y otra vez balones al espacio con los que crear peligro. En uno de ellos obligó a Facundo a intervenir de nuevo.

Cuando todo parecía ir muy a favor de los zamoranos, un fallo defensivo de Villanueva al intentar despejar un balón con la cabeza y la posterior indecisión de los defensores para despejar con contundencia dejó el esférico a los pies de Dani Arribas, que no dudó en soltar una tremenda volea que se coló por arriba de la portería zamorana. Era el 0-2.

A partir de ese momento, y con la igualdad en el marcador, la Segoviana se metió más en el partido y creó más peligro. La tensión era máxima, y la mano de un jugador del Zamora en el centro del campo supuso la expulsión del técnico de la Gimnástica Segoviana, Manolo González, por protestar al asistente. En estos momentos también pudo ser expulsado Quino, de la Sego, por segunda amarilla, algo que pudo haber cambiado el partido.

El conjunto local iba lanzado al ataque, y Arribas pudo establecer el 2-1 con un remate desde el interior del área que se fue a las nubes para fortuna del Zamora. Esta fue una fase bastante dubitativa de los rojiblancos, que la Segoviana manejó de manera precisa, con bastante proyección ofensiva con remates desde el exterior del área. Dani Calleja y Rubén provaron suerte, pero ambos disparos lamieron el poste. El Zamora, ya en los úlitmos minutos del primer tiempo, reaccionó, y Sergio García volvió a retar a Facundo con un mano a mano que ganó el portero.

Tras el paso por los vestuarios el partido bajó enteros, y es que a partir de ese momento el encuentro no fue tan vistoso. El viento hizo mella, aunque la lucha en el centro del campo era incesante. Se producían más errores y los minutos fueron pasando sin noticias en ambas áreas. Cuando el balón llegó ahí lo hizo con polémica: el colegiado pasó por alto unas manos de Dani Arribas dentro del área en el 61 que habrían supuesto la pena máxima, una acción que fue reclamada por los jugadores y la grada. El Zamora empezó a manejar mejor la situación, pero ofensivamente el equipo no era el mismo. Aún con los cambios bajó en ataque y tuvo menos presencia en el área. Ya en la fase final del partido, la Segoviana buscó mucho más la victoria, y en la última jugada Villanueva, en un fallo clamoroso en un balón bombeado por Rubén dio opción a rematar en el segundo palo a Dani Calleja, que tuvo en sus botas un 2-1 que habría sido un jarro de agua fría tremendo. Al final todo quedó en un gran susto, finalizando el partido en un justo reparto de puntos. Con este resultado el equipo zamorano mantiene intacta su confianza puesto que dio la talla e incluso pudo ganar al líder, aunque lamentablemente no pudo darle alcance. Próxima cita, en el Ruta.