"Pagamos muy caro no poder entrenar por las lesiones"

Fran García asumió con resignación el deficiente primer cuarto que jugaron sus chicas ayer en Girona: "No salimos en partido y cuando sales así, un equipo como éste te pasa por encima. Ni en ataque ni en defensa dimos una a derechas y no había más que jugar ya".

El entrenador del Quesos El Pastor no dudó en asegurar que "pagamos que no estamos entrenando, que no estamos con ritmo ninguno, el otro equipo salió muy fuerte y nosotros salimos muy blandas, no salimos con la actitud que hay que salir. Luego los otros cuartos sí los jugamos con una buena actitud pero los partidos duran cuarenta minutos y hay que salir desde el minuto uno a jugar".

Pese a todo, García reconoció que el partido sirvió para que sus jugadoras "tocadas" vayan recuperando la forma: "Chelsea ya estuvo bastante bien, y Carlie todavía no tiene confianza con la rodilla. Dentro de lo positivo habría que destacar que Chelsea, después de no entrenar en toda la semana, estuvo hoy más o menos bien. Respecto a Carlie, habrá que esperar a que vaya en Navidades a Estados Unidos para que le den un diagnóstico, pero yo creo que es más un tema mental, de miedo que tiene ella".

El Quesos El Pastor afrontará ahora el parón por el Europeo "que nos viene perfecto para recuperar al equipo de todas las lesiones que tiene porque hasta Laura Marcos, tampoco pudo jugar hoy mucho porque se puso a devolver durante el calentamiento. A ver si poco a poco vamos recuperando gente", añadió el técnico asturiano.