Saulo: "Era un día mentalmente difícil"

Saulo Hernández negó que la victoria de su equipo fuera tan sencilla como pudo parecerle a muchos la de ayer contra el Círculo Gijón: "Ha sido mucho más trabajada de lo que pueda parecer pero nos hemos cansado de explicarlo durante la semana porque este no era un partido de primero contra último porque casi con total seguridad, ni nosotros vamos a acabar primeros la liga, ni Gijón va a terminar el último. A mi era lo que me preocupaba porque lo que se escuchaba era que cómo va a perder el líder contra el último clasificado. Pero estaremos de acuerdo que, viendo como juegan y como las enchufan, la sensación que obtenemos es de que se trata de un buen equipo que, simplemente ha tenido mala suerte al comienzo de esta temporada, como nos pasó a nosotros en otros años y que está perdiendo partidos en los últimos minutos por mala suerte. Estoy orgulloso que mis jugadores hayan hecho lo que han hecho en un día en que mentalmente no era fácil".

El Aquimisa jugó ayer a rachas, sobre todo en defensa, aunque su entrenador puntualizaba que "hay que diferenciar cuándo te meten canastas por malas defensas o porque el otro equipo está acertado. Ellos al descanso llevaban 7/13 en tiros de tres puntos, muchos de ellos de la manera que queríamos defenderlos, con fortuna incluso, pero yo ahí le doy el mérito al ataque. Les dije en el descanso que había que ajustar ciertas cosas pero que no se dejasen llevar por la sensación de que sólo íbamos ganando de tres al último porque ellos estaban demostrando que metían más que muchos y que tienen calidad para dar y regalar". Saulo Hernández comienza a reconocer que el objetivo actual del Aquimisa es ya superar el corte y clasificarse entre los seis primeros aunque asegura que nunca se ha hablado de ello en el vestuario.

6

7

8

Ladillo

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53