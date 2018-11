Una prueba de fuego

El campo de La Albuera será hoy (17.00 horas) escenario de uno de los partidos más atractivos (siempre sobre el papel) de la temporada. Gimnástica Segoviana y Zamora CF, dos de los aspirantes al ascenso a Segunda División B, miden fuerzas envueltos en grandes rachas de resultados y es que ambos atraviesan un momento dulce. Mientras los hoy locales acumulan seis victorias consecutivas, los rojiblancos suman cinco y llegan a este compromiso dispuestos a todo, aunque sabiendo lo que tendrán enfrente. En el vestuario del Zamora CF están con confianza y con la moral alta no solo por los últimos resultados sino por la mejoría experimentada en el juego y en la evolución que se ha vivido partiendo de la defensa, que ahora mismo es una de las más destacadas del grupo. No obstante, el propio capitán de los zamoranos cedía el papel de favoritos a su rival ya que, tal y como Dani Hernández recordaba, ellos son primeros y juegan en casa. Ante este hecho, los de David Movilla acuden tras una semana positiva de trabajo en la que, aunque no han variado las rutinas, aunque la plantilla es consciente de la progresión que están protagonizando y eso siempre se irradia.

Una semana más el entrenador sufrirá ausencias en sus filas, y sigue siendo Pipi la baja del equipo, en plena recuperación de una contractura muscular. El resto están todos disponibles y habrá que esperar para conocer la convocatoria y once titular de David Movilla quien una semana más ha planificado un entrenamiento en la matinal de hoy antes de desplazarse a la capital del acueducto. Las rotaciones en el equipo continuarán en la parte más ofensiva y es que atrás se prevén pocos cambios con Jon Villanueva en portería, y línea defensiva con Chete, Asiel, Alcañiz y Coque. En el resto podrá haber variaciones y una de ellas pasa por Fer y Ramos en el centro del campo, con extremos para Dani Hernández y Sergio García para terminar con Javi Rodríguez y Murci como hombre más adelantado. Las opciones, no obstante, son múltiples y habrá que aguardar unas horas para conocer la decisión del técnico.

También es importante en este encuentro la presencia de aficionados que han llenado los autobuses puestos a su disposición por el club a un pre cio de 2 euros, más 8 de la entrada. Para el equipo será reconfortante contar con el aliento de los suyos en una cita en la que todos quieren estar y que será complicada por la calidad y nivel de sus contrincantes.

Por otro lado, la información que se conoce desde la Segoviana indica que el entrenador rival también prevé un partido duro y destacó la mejoría en defensa "el empaque en el centro del campo" y el hecho de contar con delanteros que "marcan la diferencia". Al igual que Movilla, ven el partido "especial" aunque recuperan que "son solo tres puntos" ante un Zamora que creen llegará "muy motivado". Para este encuentro han convocado a todos los disponibles y son baja Domingo, Agustín Alonso y Asier Arranz.