El liderato sigue a tiro (1-1)

El partido no pudo empezar mejor para el Zamora CF . En el minuto 5, Garban aprovechó una prolongación de Asiel para cabecerar a la red el 0-1. Era el escenario soñado para un equipo rojiblanco que había salido con dos puñales en punta, Sergio García y Dani Hernández, y que confiaba en amenazar con balones a la espalda de los centrales azulgrana.



Sin embargo, el plan se truncó con un error en el despeje de Jon Villanueva que aprovechó Dani Arribas para equilibrar la contienda mediado el primer tiempo. Antes y después, Sergio García pudo ampliar la renta para los hombres de David Movilla, pero se topó con el guardameta y el choque se marchó al descanso con empate a uno.

Tras la reanudación, el encuentro se mantuvo equilibrado, aunque el Zamora CF perdió velocidad y mordiente con la salida del campo de Sergio García. Murci no tuvo demasiadas opciones propicias cerca del área y los locales tampoco conisguieron organizar un asedio que pusiera en demasiados aprietos a los hombres de

La salida al campo de Javi Rodríguez aportó dinamismo a un Zamora CF que, no obstante, ya no tuvo ninguna ocasión clara para desequilibrar el encuentro y que se llevó un punto de La Albuera que el tiempo dirá si es o no positivo.