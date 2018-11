Escribano se proclama subcampeón de España

El zamorano Cristian Escribano se proclamó este domingo subcampeón de España de Autocross en la División II tras protagonizar una gran actuación en la prueba de Talavera de la Reina en la que tan sólo fue superado por el gallego Gabriel Serrano que suma así su segundo título nacional. Escribano fue primero en la clasificación del sábado, y luego se mantuvo segundo tanto en las dos series clasificatorias como en la gran final.

A Talavera había llegado encabezando la clasificación general el también zamorano Julio Sotelo pero no tuvo suerte en el embarrado circuito manchego y durante todo el fin de semana entró en puestos secundarios, incluso en la segunda manga tuvo que retirarse ya en la primera vuelta con problemas mecánicos. En la final, Sotelo no pudo mejorar una sexta posición que no hace justicia a la gran temporada que ha realizado este año.