Nii solicita la baja voluntaria y abandona el CD Villaralbo

El CD Villaralbo ha perdido a uno de sus efectivos. El delantero Nii solicitó hace escasas fechas unos días de permiso y poco después pedía al club azulón que le tramitara la baja definitiva. Desde la entidad desconocen los motivos que llevaron al jugador a tomar esta decisión y es que, tal y como comentaron, no dio ninguna explicación. Esta baja definitiva se une a la situación de Alexio Cabral, que lleva meses lesionado y apenas ha podido participar en la dinámica del grupo, un hecho que merma el potencial de una plantilla que a pesar de todo va líder en la clasificación del Grupo B de la Regional de Aficionados. Respecto a esta circunstancia, el presidente de la entidad villaralbina asegura que no es un hecho importante en estos momentos, pero "sí parece indicar, si no cambia mucho la situación, que estaremos en la lucha por el ascenso". La realidad es que la clasificación sigue muy ajustada en la zona alta y aunque el equipo dirigido por Mario prieto lidera la tabla, la renta que tiene con sus perseguidores es mínima, y a un punto están el Salamanca B y la Ponferradina B.

En cuanto a efectuar posibles refuerzos, Juan Ramón Saludes cree que es algo que decidirán más adelante puesto que ahora mismo, ya sin Nii y con la baja indefinida de Cabral, es una plantilla de 18 jugadores.

Mientras, los disponibles preparan el encuentro de mañana sábado. La plantilla recibe en el Fernñandez García al Peñaranda de Bracamonte (16.30 horas).