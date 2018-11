Abalós: "Entrenamos para ganar, y más en Zamora"

El MMT Seguros y el BM Nava protagonizarán mañana un interesantísimo duelo en el Ángel Nieto. Todo un derbi provincial en el que, al contrario que en otras ocasiones, son los segovianos los que cuentan con la etiqueta de favoritos al triunfo. Una condición que no preocupa en el seno del vestuario pistacho pese a la ausencia definitiva de Jortos, como indició ayer en rueda de prensa Marc Abalós. De hecho, el pivote habló en nombre de sus compañeros al asegurar que "se entrena para ganar, más aún cuando se trata de jugar en Zamora". Una victoria que se buscará pese a ser el rival "una de las mejores plantillas del torneo".

Abalós, serio y conciso, no quiso ocultar la verdad a la prensa. "Es una faena muy grande", confesó el pivote sobre la baja indefinida del capitán. Un Jortos al que echarán de menos en pista, al que todos querrían ver de nuevo de pistacho pero que no centra la atención del MMT Seguros. "Lo primero es lo primero", indicó ayer su compañero en una defensa en la que el catalán pasa a ser, ya sin ningún tipo de duda, el referente indispensable.

"Vamos a dar todos lo máximo posible para lograr un buen resultado. Más aún teniendo en cuenta que se juega en casa y, en Zamora, queremos puntuar siempre", explicó el catalán a la hora de razonar como están establecidas las prioridades en el vestuario pistacho ahora mismo. Lo más importante es ganar, sean cuales sean las circunstancias. Esté o no el capitán, se juegue contra el gran favorito al ascenso o contra el último.

Las diferencias, en este último caso, son claras. BM Nava es actualmente el único equipo que no ha encajado una derrota en liga y seguramente planteará un "duelo complicado". De hecho, Abalós no dudó en afirmar que, posiblemente, "si no es la mejor, es una de las mejores plantillas de la liga.

"Sabemos que es un gran equipo y está teniendo buenos resultados. Es cierto que Rosales no está por lesión pero se nota poco con el bloque que tienen. Pueden ganar a cualquiera jugando a lo que sabe jugar", comentó ayer Abalós afirmando que la prueba está reflejada en su segunda posición. "Ahí están los resultados, únicamente han empatado un partido", señaló.

Pero, pese a la indudable entidad del adversario o la contrastada calidad de sus jugadores, para Marc Abalós el MMT Seguros cuenta con un buen puñado de posibilidades de sumar dos puntos mañana ante su público.

"Es cierto que nuestras trayectorias son diferentes hasta ahora pero estamos entrenando para ganar el partido y, además, contamos con un factor cancha que está siendo determinante en esta liga", resaltó el catalán, consciente de que las opciones del cuadro de Viriato pasarán por no cometer demasiados errores.

El pivote, que se antoja fundamental mañana, se atrevió a marcar las principales claves que debe dominar el MMT Seguros para imponerse a los segovianos mañana. "No podemos perder la concentración en defensa y debemos perder los mínimos balones en ataque", destacó, sabedor de que a esas pautas habrá que sumar otras como acierto e intensidad.

Por último, en el apartado personal, Abalós aprovechó la ocasión para señalar que pese a estar "más cansado", se ha preparado "mucho para jugar tanto en ataque como en defensa" y jugar el alto número de minutos que está jugado. Una presencia en pista que, sumada a sus años de pistacho, le convierten en una pieza clave de cara al derbi y el resto de liga.