"Nos quitamos presión, se asciende en mayo no ahora"

El campo de La Albuera acoge este domingo (17.00 horas) el partido entre los dos equipos que actualmente están más en forma del Grupo VIII de la Tercera División. Gimnástica Segoviana y Zamora CF se verán las caras en un encuentro que no será en ningún caso definitorio, pero sí permitiría a los rojiblancos, en caso de victoria, dar alcance al actual líder, mientras que los del acueducto buscarán volver a poner tierra de por medio con los zamoranos.

Lo cierto es que ambos planteles atraviesan un gran momento y las seis victorias consecutivas de la Gimnástica chocan con las cinco de los zamoranos que parecen haberse sacudido la presión, aunque no la responsabilidad que saben que tienen este curso. Así lo comentó el capitán rojiblanco quien insistía en que en las últimas semanas han entendido que la obligación del salto de categoría es en mayo, no ahora. "Sí es verdad que nos hemos quitado presión en el tema de lograr el ascenso ya, y semana a semana no se piensa más allá del partido del siguiente domingo. Creo que eso, en cierto modo, nos ha ayudado a todos, aunque tenemos claro cuál es nuestro reto". El zamorano cree que para todos ha sido importante ese factor, aunque "sabemos perfectamente el reto que tenemos, pero también tenemos que tener claro que por perder un partido no se acaba todo. Ni por perder somos los peores ni ahora, ganando, somos los mejores", añadió el rojiblanco. También es una realidad la mejoría en el juego y la evolución que ha tenido el Zamora CF en las últimas semanas, mostrándose como un grupo mucho más sólido y compacto, aunque aquí, al igual que el entrenador, Dani Hernández cree que todavía tienen margen de mejora.

El momento dulce del Zamora CF se ve claro con las últimas cinco jornadas que se cuentan por triunfos. En este mismo periodo, que coincide con la llegada de Movilla, el equipo ha mejora en su rendimiento y muestra de ello es que tan solo han encajado un gol frente a los tres recibidos en este mismo tiempo por su inminente rival, que acumula media docena de victorias consecutivas. En cuanto a los goles a favor, la Segoviana ha anotado 12 tantos en estas pasadas semanas, mientras que los zamoranos llevan 9. En cómputos globales la diferencia de guarismos se amplía, y mientras que los del acueducto llevan 26 goles a favor, los rojiblancos suman 18, aunque llevan los mismos recibidos, cinco goles en estas 11 jornadas disputadas.

Así las cosas, en la plantilla de la capital del Duero ceden la vitola de favoritos a sus rivales que "juegan en casa y actualmente son el mejor equipo del grupo" pero tiene claro que acudirán "con humildad, pero a ganar", tal y como comentó Dani Hernández, y romper así otra racha como ya hicieron con la Arandina y es que los segovianos todavía no saben lo que es perder en Liga.

La plantilla no estará sola en este encuentro tan atractivo y es que el club zamorano ha puesto en marcha la "caravana de la ilusión" y fletará autobuses para que los aficionados puedan acudir a Segovia a un precio de 2 euros, además de la entrada que tiene un coste de 8 euros para adultos y 5 para los niños. Los interesados pueden reservar su plaza en el club, en horario de 11.00 a 13.30 horas y de 17. 30 a 20.00 horas".