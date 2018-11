Vino de Toro Caja Rural inicia la temporada en Palencia

Los más pequeños del Vino de Toro Caja Rural abrieron la temporada de campo a través en el VI Cross Nacional Ciudad de Palencia Mariano Haro. En la categoría Sub 10, Iván Bueno fue el primer clasificado del club toresano, al lograr una brillante décimo segunda posición; Raúl Rollón fue vigésimo en la misma prueba de los casi cien atletas que compitieron tanto en categoría masculina como femenina. Claudia Herrero terminaba en la posición décimo tercera de Sub 10 femenina. En la misma carrera, también tomaban parte los atletas prebenjamines, que en su debut, y sobre una distancia de casi 1.000 metros, finalizaban todos la prueba, con apenas 5 años de edad: Sheila Rollón fue 21ª y Aroa Martín, 27ª en Sub 10 femenina (si bien ambas se encuentran aún en Sub 8). En categoría masculina, Daniel Iglesias fue 31º mientras que su hermano Hugo era 33º.

Rodrigo Zarzuelo, en su debut en Alevín Sub 12, fue 20º; y Amaia Domínguez terminó undécima de las casi cuarenta atletas participantes.

En Sub 14 masculina, Rubén Revuelta alcanzó la décima posición, Hugo Herrero, la 18ª, por delante de Beltrán Portillo que era décimo noveno; al igual que ocurrió con Aritz Sarabia Dos Santos que entró justo por delante de su compañero Óscar García, en las posiciones 28 y 29 respectivamente . En féminas, Paula Domínguez lograba una gran décimo tercera posición y a tan solo cuatro puestos de su compañera, terminaba Sara Aguado. Noelia Gutiérrez entró vigésimo quinta, por delante de Natalia Barragán, trigésimo primera y Yanira Martín, trigésimo segunda.

Francisco Gutiérrez Toribio era octavo en la categoría sub 16 masculina, al igual que Patricia Méndez García en categoría femenina. Décimo séptima era Omayma Aros el Morabet, vigésimo primera Andrea Martín Alonso y vigésimo sexta Nazaret Holguín González, en la misma prueba.

En la prueba conjunta disputada por los veteranos M35 y los juveniles sub 18, Adrián España Dos Santos subía hasta el segundo cajón del pódium, solo superado por un atleta del Atletaria Isaac Viciosa de Valladolid y Aketx Sarabia Motrel, era décimo cuarto en la misma categoría. En la categoría M35, doble pódium para el club toresano de la mano de Roberto Peral Serrano

que era segundo y David Gutiérrez León, tercero. Además, José Ángel Rabadán Enríquez era séptimo en la misma prueba, por delante de su compañero Juan José Caballero González que era octavo.

En el IV Cross de la Castaña celebrado en Sejas de Aliste también hubo participación toresana. En la categoría Infantil sub 14 masculina, Daniel Lorenzo Carbajo se hacía con la victoria, mientras que su hermana Celia Lorenzo Carbajo, era quinta en la categoría alevín sub 12 femenina (si bien esta temporada aún milita en categoría benjamín).

En la categoría veterana C masculina, Félix Moreno Magán, se hacía con un gran segundo puesto sobre los casi 9000 metros del recorrido, siendo además décimo octavo en la clasificación general de un total de 116 atletas que tomaron parte en la carrera entre veteranos y seniors tanto masculinos como femeninos, mientras que José Manuel Gago Rodríguez se quedaba a tan solo un puesto de subir al pódium en la misma categoría de veteranos C, siendo además cuadragésimo octavo en la clasificación general.