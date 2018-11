Leo Álvarez: "Pierdo a un jugador único pero estoy contento"

Leo Álvarez, técnico del MMT Seguros, lamenta profundamente que Jortos no pueda seguir formando parte de su equipo. Sin embargo, el leonés reconoce que no está "enfadado, ni triste, ni dolido" ya que su jugador "cesa de jugar por un proyecto de vida". Una decisión que apoya "sin reservas".

"Esta decisión está meditada. Para Jortos lo importante es llegar a ser bombero profesional, con su plaza fija, y a mi me alegra que tenga una misión fuera del balonmano", comentó Álvarez, añadiendo: "Yo intentará ayudarle en todo lo que pueda para que alcance sus metas. Tiene que ser así, me parece bien que tenga un proyecto de vida fuera del balonmano, que no todo sea deporte en su vida... creo que las cosas tienen que ser así".

Pero, pese a no estar "ni triste, ni enfadado, ni nada", Leo Álvarez reconoce que le duele "perder a Jortos". "Es lógico, dejamos de contar con un jugador increíble, quizá el mejor de la categoría", destacó. "Aunque sea para bien, es una ausencia importante, es un jugador único", sentenció, reconociendo que "las responsabilidades y el hueco que deja se tendrá que asumir entre todos, ya que el balonmano es un deporte de equipo y es mediante el colectivo como se alcanza el rendimiento máximo sobre la pista".

En ese sentido, el entrenador del MMT Seguros apuntó que pese a ser "un jugador determinante en defensa", la salida temporal de Jortos se puede cubrir bien ya que el equipo cuenta con "una primera línea bastante poblada este año". "Tenemos una plantilla bastante compensada, con bastantes jugadores que pueden jugar en esa posición", explicó, afirmando que la importancia de no contar con Jortos llevará al equipo a "sufrir y trabajar más".

La decisión que toma Jortos, sin embargo, podría ayudar al equipo a incorporar a un nuevo jugador al bloque pistacho. Un fichaje que no llegaría para ocupar el sitio del capitán sino para reforzar la posición de pivote en la que Fernando y Abalós comparten minutos con el canterano Magariño y el primera línea Petter. "A nivel económico habría posibilidades de traer a alguien pero todavía no hemos encontrado a nadie que cuente con el perfil deportivo necesario para sumarse al grupo", concluyó el entrenador.