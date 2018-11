Aquimisa Queso Zamorano, nuevo líder de LEB Plata

La rotunda victoria lograda el pasado sábado en su visita al Obila (67-88) ha hecho que el Aquimisa Queso Zamorano se sitúe en el primero puesto del Grupo Oeste de LEB Plata, convirtiéndose a la vez en la gran revelación de la categoría. El equipo que dirige Saulo Hernández ha acumulado tres victorias consecutivas y los 34 puntos de balance que presenta le colocan en la primera posición del grupo aunque igualado a victorias con Navarra, Clavijo y Zornotza. Este resultado ha sido posible gracias a los buenos registros que presenta el conjunto zamorano tanto en la clasificación de puntos a favor como en contra en la que figura en segunda posición en ambos aspectos.

En todo caso, el CB Zamora no es que destaque especialmente en ninguna faceta del juego ya que en tiros de 2 puntos, no pasa de la sexta posición; en triples es el quinto y en capacidad reboteadora no pasa de la novena plaza de doce equipos que hay en esta primera fase de la Liga.

Si es reseñable, sin embargo la tercera posición en la relación de equipos que menos pérdidas de balón.

Hay que buscar pues este magnífico resultado del Aquimisa en la calidad individual de sus jugadores, con dos hombres que están destacando ya especialmente, Sango Niang que ha descendido al tercer puesto en la clasificación de jugadores más voliosos desde el primero que ocupaba en la pasada jornada. El base francés ocupa también el tercer puesto en el ranking de máximos anotadores con 18 puntos de media y es además el octavo en asistencias. Pero el que está sorprendiendo muy gratamente es el escolta Micheal Warren que ha ascendido a la undécima plaza de los jugadores más valiosos, la misma que ocupa ya en la relación de mejores reboteadores.